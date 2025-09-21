¡Rock On! La Banda Belleza Encubierta: ¿Dónde ver esta serie sobre identidad oculta?

¡Rock On! La Banda Belleza Encubierta, también llamada Rock On! Band Beauty in Disguise en inglés, es una serie que sigue a Astra, una chica determinada dotada con una fuerza extraordinaria. Sin embargo, cuando a su hermano gemelo lo amenazan con una demanda al perder la voz antes de un ensayo muy importante, Astra intercede por él.

Disfrazada de chico, ella se queda en el dormitorio de los chicos para seguir con este engaño, a pesar de no tener talento musical y claramente ser mujer. Ella vive graciosos percances y los momentos tensos, pero todo se pone más difícil cuando descubre el amor de forma inesperada y consigue la compañía genuina de su compañero de clase. ¿Revelará su secreto y se mostrará al mundo como la mujer que es, o seguirá fingiendo ser un hombre?

¿Dónde ver ¡Rock On! La Banda Belleza Encubierta?

¡Rock On! La Banda Belleza Encubierta, o Rock On! Band Beauty in Disguise en inglés, es una serie que está disponible en ReelShort, una plataforma de entretenimiento especializada en contenido en formato vertical.

A través del sitio web oficial o de la aplicación disponible para dispositivos móviles, podrás ver de forma gratuita los primeros nueve episodios de los 75 que componen esta serie. Si deseas ver el drama completo deberás contar con una suscripción activa.

Esta historia se hizo originalmente en inglés, no obstante, la plataforma lanzó una versión con subtítulos en español.

Además, en plataformas como TikTok puedes encontrar algunos episodios de ¡Rock On! La Banda Belleza Encubierta o Rock On! Band Beauty in Disguise.

