Eres mi destino: ¿Dónde ver esta serie sobre amor y segundas oportunidades?

Eres mi destino es una serie en formato vertical que sigue la historia de Logan, un hombre que era ciego y estaba abandonado, hasta que Giselle, una bella joven lo salvó de ser atropellado y se enamoraron.

Ella sacrificó todo por él, incluso le donó sus córneas. Pero justo cuando Logan recuperó la vista y todo parecía ir bien, ella desapareció sin explicación alguna, por lo que nunca le vio el rostro. Lo que él no sabía era que Giselle estaba embarazada de él y que por azares del destino se convirtió en su esposa.

Cinco años después de este abandono, Logan regresa a la ciudad como heredero de los Hale, sin saber que su esposa y su hija enferma, a quienes ha estado buscando, son quienes están frente a él. Cuando la verdad finalmente salga a la luz, deberá luchar para recuperarlas, pero podría ser muy tarde.

¿Dónde ver Eres mi destino?

La serie Eres mi destino forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical que se puede utilizar desde su sitio web o mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Aunque para acceder a la historia completa se necesita una suscripción activa, los primeros 12 episodios —de un total de 86— están disponibles sin costo.

La serie fue producida originalmente en inglés, pero ReelShort publicó una versión con subtítulos en español para que disfrutes la historia de Eres mi destino.

Asimismo, algunos capítulos pueden verse en YouTube con subtítulos en inglés.

En redes sociales como TikTok también se han publicado resúmenes y unos cuantos episodios, sin embargo, éstos no cuentan con subtítulos en español. Una opción para ver la serie es el perfil shortreels000 o keendrama.

