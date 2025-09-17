Cayendo por Mi Esposa Cazafortunas: ¿Dónde ver este drama chino completo?

Cayendo por Mi Esposa Cazafortunas o Por favor, ámame es un drama chino que retrata la vida de Sol Mora, una mujer que se enamoró de Luis Cruz a primera vista, pero debido a su “dura vida” llena de problemas económicos, él se terminó convirtiendo en su esposo, y también en su enemigo.

Sol Mora creyó que él era un sueño hecho realidad, aunque Luis Cruz ya tenía a su amor de juventud, a quien amaba, pero no podía conseguir. Sol Mora ocultó sus sentimientos e hizo todo lo posible por conseguir dinero de su esposo y pagar la deuda de sus padres.

Sin embargo, Luis Cruz se sentía impotente porque su mujer solo reconocía el dinero y no a él como persona. Para evitar el divorcio, la chantajeó con quitarle dinero y Sol Mora terminó siendo su asistente, pero ella se negaba a que el matrimonio trascendiera a la empresa.

Luis Cruz intentó por todos los medios afianzar su posición y la protegió con autoridad en la empresa, pues sufrió acoso y humillaciones, hasta que Sol por fin se enamora de él.

Cayendo por Mi Esposa Cazafortunas ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Cayendo por Mi Esposa Cazafortunas o Por favor, ámame?

Cayendo por Mi Esposa Cazafortunas o Por favor, ámame es un drama chino que forma parte del amplio catálogo de series en formato vertical de ReelShort. Puedes ver la serie a través de su página web oficial o descargando la aplicación en tu dispositivo móvil para acceder al contenido en cualquier sitio.

Recuerda que los primeros 12 episodios de la historia de Sol Mora y Luis Cruz están disponibles de forma gratuita. Sin embargo, para acceder a los 80 episodios que conforman la serie completa, es necesario suscribirse a la plataforma.

También puedes disfrutar del drama en YouTube, donde están disponibles algunos episodios.

Además, en redes sociales como TikTok también se encuentran resúmenes o capítulos de Cayendo por Mi Esposa Cazafortunas.

Otras historias que te pueden interesar:

Confundida por una Cazafortunas: Lila necesita desesperadamente dinero para salvar el orfanato que la vio crecer. Ella es una mujer de gran corazón que se sacrifica por salvar el orfanato que la crió. En su desesperación, acepta casarse con William, un hombre que aparenta ser humilde y de bajos recursos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, Lila se enamora de él, sin imaginar el secreto que esconde: William no es un hombre común, sino el CEO más adinerado de la ciudad.

Mi esposa por testamento: Es un drama que sigue la historia de Camila Salazar, quien, en un momento marcado por el destino, choca con Lucas Gómez, quien resulta ser el hijo del hombre más rico de la ciudad. Para ayudar a su novio a conseguir dinero, le vendió su moto eléctrica a un precio exorbitante, lo que hizo que Lucas la viera como una mujer egoísta e interesada.