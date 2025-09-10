La regente, ¿Dónde ver el drama chino completo de una heredera ilegítima?

La serie en formato vertical La regente es un drama chino en el que conocemos la historia de una joven que se fue al sentirse traicionada por su familia y regresa como una poderosa mujer que vence a todos sin problemas.

¿De qué trata La regente?

La regente sigue la historia de Carmen Mendoza, una mujer que debido a la condición de ser una hija ilegítima, creció con resentimiento en su corazón hacia su padre, yéndose al extranjero.

Después, la joven regresó, convertida en la líder, la Jefa Fénix, después de enterarse de la muerte de su padre. Al ver que sus hermanos menores sufrían abusos, decidió contraatacar.

Asimismo, se da cuenta de que en realidad su padre siempre le dio su lugar, por lo que mantiene el cariño de su hermana menor y hasta aseguran que recibirá herencia. Eso le da la fuerza para cuidarla del resto de los herederos.

¿Dónde ver La regente?

La serie se encuentra disponible a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes encontrar todos los 63 episodios que conforman al drama. Puedes ver los 11 capítulos completos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia a través del sitio web.

Puedes encontrar el drama por su nombre en inglés, Eldest Sister, Sovereign at Last. También como Eldest Sister Rules All o Heiress Returns to Claim the Empire a través de la plataforma de Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película.

