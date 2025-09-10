Domesticar un caballo salvaje, ¿Dónde ver el drama chino de una mujer que se casa con el enemigo familiar?

La serie en formato vertical Domesticar un caballo salvaje es un drama chino en el que conocemos la historia de una chica que se casa con el enemigo de su familia, después de sufrir momentos humillantes con ellos.

¿De qué trata Domesticar un caballo salvaje?

Domesticar un caballo salvaje sigue la historia de Mariana, una mujer que solo por no saber la manera en la que debía actuar, enfrentó todo tipo de trampas y se convirtió en el chivo expiatorio de la historia.

Domesticar un caballo salvaje ı Foto: Especial

Sin embargo, ella estaba lista para liberarse de su familia. Así es como decide casarse con el enemigo de sus padres y lo consigue, sorprendida de que su deseo se convirtiera en realidad.

Ser hija no era fácil, pero ser la esposa del enemigo resultó adictivo. Vengándose y contraatacando por ella, su vida empezó a mejorar lejos de los Muñoz y cerca del hombre que debía odiar.

¿Dónde ver Domesticar un caballo salvaje?

La serie se encuentra disponible a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes encontrar todos los 71 episodios que conforman al drama. Puedes ver los 11 capítulos completos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia a través del sitio web.

La serie se encuentra disponible a través de la plataforma Dailymotion con una variedad amplia de nombres. Algunos de sus nombres son Born to be wild, El Amor Prohibido del Junior Indómito o también Me Casé con su Enemigo. Puedes ver la serie completa en formato de película.

