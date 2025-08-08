La muñeca rota del Sr. Nieves, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical La muñeca rota del Sr. Nieves es un drama en donde conocemos la historia de una mujer que salva a un millonario y queda embarazada de él, pero lucha por su vida tras dar a luz y romperse la pierna, mientras él la busca.

¿De qué trata La muñeca rota del Sr. Nieves?

La muñeca rota del Sr. Nieves sigue la historia de Valeria Cruz, una joven de buen corazón que salvó al presidente del importante Grupo Nieves, llamado Damián Nieves, quien es un millonario.

La muñeca rota del Sr. Nieves ı Foto: Especial

Por un encuentro casual, Valeria queda embarazada por accidente, además de con una pierna rota. Por complicaciones, da a luz a su hijo a los ocho meses, lo que genera algunos problemas.

Para pagar su hospitalización, Valeria trabajó sin descanso. Mientras tanto, Damián la buscaba desesperado, decidido a darle todo su amor en cuanto encontrara a quién lo salvó en el momento ideal.

¿Dónde ver La muñeca rota del Sr. Nieves?

La serie cuenta con un total de 87 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 11 capítulos antes de tener que comprar el resto de la historia a través del sitio web o la aplicación.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por alguno de sus nombres en inglés, como Pregnant and Pampered by the CEO, así como Spoiling My Delicate Damsel en la plataforma Dailymotion, donde puedes encontrar la historia completa en formato de película.

Otras series

Una Noche que lo Cambió Todo: Aurora es una talentosa doctora de emergencias que murió de agotamiento después de haber llevado a cabo una cirugía. Por cuestiones del destino, despertó en los años 20. De manera inesperada, la mujer terminó en la cama con Mateo y con una sola noche, ella quedó embarazada.

La Reina Contraataca con Tres Magnates: Molly está rodeada de tres pretendientes poderosos. A pesar de ello, el corazón de ella pertenecía a su salvador, Dante. Planeaba proponerle matrimonio después de la fiesta de cumpleaños de su abuela, pero descubrió que Dante se había casado con su hermana.

La Novia Chismosa y el General que Lee Mentes: Isabel Luján, la genia del Instituto del Futuro, murió repentinamente y despertó convertida en la prometida del general Leonardo Yáñez. Él era el gran villano de inicios del siglo XX. Si bien ella trató de mantenerse al margen en la historia, tratando de ser dócil, ganar dinero y cederle el lugar a la novena concubina en cuanto esta apareciera.