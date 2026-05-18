¡Irreconocible! David Hasselhoff aparece en silla de ruedas | FOTOS

David Hasselhoff encendió las alarmas recientemente con su apariencia física, pues el icónico actor de Guardianes de la Bahía fue visto en un estado que encendió la preocupación de sus seguidores, ya que el famoso andaba en silla de ruedas y en una andadera.

¿Qué le pasó a David Hasselhoff?

El año pasado, David Hasselhoff fue operado por un trasplante de cadera y rótula; desde entonces, se ha sometido a un proceso de recuperación que parece haberse alargado más de lo que estaba previsto.

David Hasselhoff, eşi Hayley Roberts ile West Hills’te park yürüyüşü yaparken görüldü.



🔹 David Hasselhoff, 73 yaşında.

🔹 Hayley Roberts, 45 yaşında.



🔸 Hasselhoff, yılda yaklaşık 10 milyon dolar gelir elde ediyor. pic.twitter.com/xChOcSXP1S — Bee Haber (@beehaber) April 25, 2026

Hace un mes, el famoso apareció sosteniéndose por unos bastones de trekking, las cuales dejaron ver las dificultades que tenía para caminar con normalidad. Ahora, lo hemos visto en silla de ruedas.

Con 73 años de edad, el histrión dio de qué hablar al verle con una faja de compresión en una de sus rodillas y el tobillo vendado. La situación refleja la complejidad de su rehabilitación.

También llamó la atención que Hasselhoff parece más delgado de lo habitual, así como una fragilidad que no pasó desapercibida por los medios estadounidenses, quienes ya especulan sobre un nuevo percance médico que podría afectarle.

En las imágenes, el hombre aparece fuera de una cita de fisioterapia en Los Ángeles acompañado por su esposa, Hayley Roberts, quien lo ayudó a subir al auto que lo esperaba en la puerta.

David Hasselhoff, leyenda de Baywatch, fue visto en silla de ruedas y con el tobillo vendado, generando preocupación entre sus fans.



A sus 73 años, el actor reapareció con señales de una posible lesión, y las imágenes ya están dando de qué hablar. pic.twitter.com/7SBqMpvCAg — Juanito Say (@JuanitoSay) May 18, 2026

De momento, los representantes del actor no han querido pronunciarse tras las preguntas de Page Six, al menos por el momento. Por este motivo, es desconocido qué es lo que sucede exactamente con la celebridad actualmente.

Algunas de las reacciones por la apariencia actual del famoso son las siguientes:

“Si él termino así con dinero, buena alimentación, ejercicio etc. que nos espera a los simples mortales".

“Los años pasan y no perdonan”.

“Uno de mi actores favoritos de Baywatch”.

“Son 73 (años). No se puede exigir mucho. Tremendo actor de culto”.

“Esto es por lo que a veces la vejez da miedo”.

“Qué desmejorado se ve”.

A pesar de todo, David Hasselhoff cuenta con el apoyo incondicional de los más cercanos, sobre todo por su esposa. El actor y la ex modelo se conocieron en Cardiff en 2011 y desde entonces han estado juntos.

En ese entonces, ella trabajaba siendo dependienta en una tienda local y se acercó a su hotel para pedirle un autógrafo. El encuentro entre los dos fue el inicio de una historia de amor que perdura a la actualidad.