¿David Hasselhoff estará en el regreso de Guardianes de la Bahía y El auto increíble?

En los últimos meses, se anunció el regreso de Guardianes de la Bahía y El auto increíble, dos exitosas series con David Hasselhoff como protagonista que dieron mucho de qué hablar en el pasado, al volverse producciones icónicas de la pantalla chica.

Si bien parece que las intenciones de revivir Guardianes de la Bahía y El auto increíble son ideas en desarrollo, pero confirmadas, una de las más grandes inquietudes del público es si en estos proyectos también podremos ver de nueva cuenta a David Hasselhoff, quien actualmente tiene 73 años de edad.

¡Hoy es el cumpleaños del legendario David Hasselhoff! pic.twitter.com/VRX5yUNCOh — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) July 17, 2025

En días pasados, captaron al histrión por primera vez desde el anuncio de que El Auto Increíble revivirá de la mano de los creadores de Cobra Kai. Se le vio con una camiseta negra y pantalones deportivos grises, se puso una gorra negra con estampado de camuflaje y unas grandes gafas de sol oscuras.

Sin embargo, su edad avanzada pone en duda si él podría formar parte del elenco, aunque sea en un papel secundario, pues por el tipo de historias, es evidente que los protagonistas deberían ser jóvenes actores.

A principios de año, se especuló que el famoso “vivía con los días contados” por el sufrimiento que tenía tras el suicidio de su ex esposa, Pamela Beach. En ese entonces, se le vio en silla de ruedas el Aeropuerto de Cancún, y después, cojeando en el Aeropuerto de Los Ángeles.

“David vive con el tiempo prestado y ha vivido con intensidad”, reveló en mayo una fuente al Dailymail. “Tuvo una vida con la que la gente solo podía soñar, pero también pasó décadas automedicándose con alcohol y otras sustancias, algo de lo que se arrepiente”, agregó en ese entonces.

Posterior a ello, un representante del actor hollywoodense declaró que The Mirror que el hombre se encontraba a la espera de una cirugía de rodilla. “Está bien, de hecho regresaban de unas estupendas vacaciones en Cancún. Tiene programada una cirugía de rodilla la próxima semana, de ahí la silla de ruedas”, contó.

David Hasselhoff protagonizó El Auto Increíble de 1982 a 1986, antes de aparecer como Mitch en Guardianes de la Bahía de 1989 a 2000.