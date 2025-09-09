La madre agente élite nos hace ricos, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical La madre agente élite nos hace ricos es un drama chino en el que una mujer revive como una mujer de otra época y decide ayudar a triunfar a las hijas de la mujer que ahora encarna.

¿De qué trata La madre agente élite nos hace ricos?

La madre agente élite nos hace ricos sigue la historia de Lucía Castillo, quien había sido una agente de élite en Leytoa, pero fue atacada y fulminada por un enemigo en plena misión.

La madre agente élite nos hace ricos ı Foto: Especial

Al despertar, descubrió que había viajado a la antigüedad como una mujer que originalmente, era adicta al juego. Incluso quería vender a sus cuatro hijas para pagar deudas y maltrataba constantemente a su yerno Bruno.

Para mejorar la relación con sus hijas, Lucía enfrentó a los matones, mató a un tigre con sus propias manos y con eso saldó deudas, compró tela y otros artículos. Gracias a todo esto, sus hijas poco a poco empezaron a aceptarla y a confiar en ella. Así, Lucía, junto con sus hijas y su yerno, inició el camino hacia una vida mejor.

¿Dónde ver La madre agente élite nos hace ricos?

La serie cuenta con un total de 64 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 12 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por su nombre en inglés, Get Rich, Agent Mom! o Reborn Agent: Mother of Fortune a través de plataformas como Dailymotion o YouTube. Encontrarás la serie completa en formato de película.

