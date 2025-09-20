Compañero oculto: ¿Dónde ver esta serie sobre una madre que busca recuperar a su hijo?

La serie Compañero oculto sigue la trágica vida de Memi, quien iba a bordo de un auto con su bebé recién nacido, cuando tiene un accidente de auto y cae en coma.

Aunque su cuerpo no responde favorablemente a los tratamientos, su alma sigue despierta y es testigo de cómo la niñera cambia en secreto a su hijo. El alma de Memi siempre está al lado de su hijo, pero es incapaz de actuar y por siete años, sólo puede observar cómo su verdadero hijo, Nick, es abusado por la familia que lo robó mientras que Tommy, el hijo impostor, disfruta todos los lujos de la familia Franklin.

La malvada niñera, no conforme con eso, intenta quitarle las córneas a Nick para intentar cubrir la verdad, pero Memi despierta milagrosamente y se dispone a salvarlo. ¿Podrá Memi recuperar a su verdadero hijo?

Compañero oculto ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Compañero oculto?

Compañero oculto es una serie original de ReelShort, plataforma que puede utilizarse tanto desde su sitio web oficial como a través de su aplicación móvil, la cual está disponible para descarga gratuita en dispositivos inteligentes.

Para acceder a la historia completa, los usuarios deben contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros 11 capítulos —de un total de 52 que integran esta historia— se pueden ver sin costo.

Aunque la serie fue producida originalmente en inglés, ReelShort ofrece una versión con subtítulos en español, por lo que el idioma no será impedimento para que disfrutes de la serie sobre una madre que busca recuperar a su hijo.

Adicionalmente, algunos episodios se encuentran disponibles en YouTube o TikTok, donde pueden verse en su idioma original y sin subtítulos.

Otras historias que te pueden gustar:

Mi compañera es un vampiro: Talon, un hombre lobo marcado por una terrible maldición, es incapaz de transformarse completamente en lobo, lo que lo convierte en un marginado dentro de su propia especie. Por otro lado, Kaiya, una vampiro vive bajo la constante amenaza de un lobo alfa que alguna vez la rescató junto a su hermano, evitando que fueran devorados por una tribu enemiga de vampiros. A cambio de su vida, el alfa ahora exige un pago siniestro: un corazón humano.

El Regreso De La Reina: Es una serie que cuenta la historia de Carlota, la Reina Lobo, quien, cansada de la guerra y la violencia, decide escapar de la lucha y ocultarse como una simple curandera en el bosque. Con el fin de darle una vida más tranquila y normal a su hija Carolina, decide enviarla a vivir con la manada Russo, sin saber que la manada esconde un destino oscuro.

Niñera exconvicta y papá soltero millonario: Retrata la historia de Grace, quien recién salida de prisión decidió reconstruir su vida y consiguió un trabajo como niñera. Su jefe, el despiadado multimillonario Alex Hill, solo se preocupa por su preciosa hija. Poco a poco, a través de la convivencia diaria, la joven exconvicta se ganó el frío corazón del magnate, pero Grace esconde un oscuro secreto que podría arruinar su nueva vida.