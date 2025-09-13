Niñera exconvicta y papá soltero millonario: ¿Dónde ver esta serie completa?

La serie Niñera exconvicta y papá soltero millonario retrata la historia de Grace, quien recién salida de prisión decidió reconstruir su vida y consiguió un trabajo como niñera. Su jefe, el despiadado multimillonario Alex Hill, solo se preocupa por su preciosa hija.
Para ganarse el puesto de niñera, Grace tuvo que superar una rigurosa prueba de Alex. Poco a poco, a través de la convivencia diaria, la joven exconvicta se ganó el frío corazón del magnate, pero Grace esconde un oscuro secreto que podría destruir todo lo bueno que ha construido luego de pasar un largo tiempo en prisión.
¿Dónde ver Niñera exconvicta y papá soltero millonario?
Niñera exconvicta y papá soltero millonario es una serie producida por la reconocida plataforma ReelShort. Puedes disfrutarla directamente en el sitio web oficial o a través de la app móvil de ReelShort, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que permite verla en el momento que desees.
Aunque la serie se creó originalmente en inglés, ya es posible disfrutar de esta historia con subtítulos en español. Además, recientemente se estrenó la versión doblada al español, por lo que no tendrás problema con el idioma.
La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 7 episodios como parte de un periodo de prueba. Sin embargo, para continuar con los 66 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.
Del mismo modo, algunos episodios de la serie Niñera exconvicta y papá soltero millonario están disponibles sin costo en YouTube o en TikTok.
