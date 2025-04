Enamorada del papá mafioso de mi ex: ¿Dónde ver la serie sobre un peligroso triángulo amoroso?

La serie Enamorada del papá mafioso de mi ex, en inglés llamada Falling for My Ex’s Mafia Dad, narra la intensa historia de Fay Alden, una joven que descubre la infidelidad de su novio Daniel y decide terminar su relación. Poco después, conoce a Kent Lippert, padre de Daniel y poderoso líder mafioso conocido como el “Rey de la Mafia”.

Kent le revela a Fay que su verdadero padre es el temido mafioso Lorenzo Alden y le propone un trato: casarse con Daniel a cambio de protección para su familia frente a un peligroso enemigo. Fay acepta, sin saber que Daniel también tiene sus propias razones: está fingiendo el compromiso para ocultar que es gay.

Atrapada en el mundo del crimen organizado, Fay lucha por adaptarse mientras su atracción por Kent crece. Pronto, ambos se ven envueltos en un intenso y secreto romance BDSM. La situación se complica cuando Don Alden planea usar a Fay como peón para una alianza con el líder del sindicato ruso, Ivan Kozlov. El coqueteo entre Fay e Ivan pone fin a su compromiso con Daniel.

Sin embargo, Fay descubre que Ivan es un agente encubierto y que, junto a Don Alden, planea destruir a Kent. Cuando Kent va a prisión, Fay, embarazada, se une a Daniel para derribar a Don Alden y forzar a Ivan a limpiar el nombre de Kent. Finalmente, Fay y Kent se casan y logran su final feliz, cerrando este intenso drama criminal con un giro inesperado.

¿Dónde ver Enamorada del papá mafioso de mi ex?

Enamorada del papá mafioso de mi ex, en inglés llamada Falling for My Ex’s Mafia Dad es una producción de ReelShort.

La plataforma puede ser utilizada tanto desde su sitio web oficial como mediante su aplicación móvil, la cual se encuentra disponible para descarga gratuita.

Para disfrutar de todos los capítulos completos, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 8 episodios, de un total de 94 que conforman esta intensa historia de amor, pueden verse gratuitamente como muestra del contenido.

Aunque la serie fue realizada originalmente en idioma inglés, la plataforma ReelShort permite a los usuarios modificar el idioma desde las configuraciones, ofreciendo la posibilidad de visualizar los episodios con subtítulos en español u otros idiomas disponibles según preferencia.

Como complemento, algunos capítulos también pueden encontrarse en YouTube, disponibles en su versión original sin subtítulos.

