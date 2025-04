Amor Real, Nuevo Camino o The Fading and Flaring Love, ¿dónde ver este drama sobre un triángulo amoroso?

Amor Real, Nuevo Camino o The Fading and Flaring Love es una serie de drama que explora las complejidades del amor no correspondido y las segundas oportunidades.

La trama sigue a Qin Jiang, un joven que durante cinco años ha intentado conquistar el corazón de Wen Yan, solo para ser desestimado y etiquetado como un “perdedor pegajoso”.

Decidido a dejar atrás ese capítulo doloroso, Qin Jiang se cruza inesperadamente con Murong Guoguo, una enigmática heredera cuya aparición trastoca su mundo y le ofrece una nueva perspectiva sobre el amor y la vida.​

La narrativa se complica cuando Wen Yan, al percatarse de la cercanía entre Qin Jiang y Murong Guoguo, decide regresar a su vida con la intención de recuperarlo.

Este giro desencadena una serie de eventos donde los sentimientos, las lealtades y las decisiones del pasado y presente se entrelazan, llevando a los personajes a enfrentar sus verdaderos deseos y temores.​

¿Quiénes son los personajes principales?

Qin Jiang es el protagonista masculino que, tras años de rechazo, busca redefinir su vida y sus relaciones.​

Otro personaje principal es Wen Yan, quien tiene interés amoroso inicial de Qin Jiang, cuya indecisión y posterior arrepentimiento generan conflictos emocionales.​

Y Murong Guoguo es una misteriosa heredera que entra en la vida de Qin Jiang, aportando nuevas dinámicas y desafíos al triángulo amoroso.​

La serie cuenta el triángulo amoroso entre Murong Guoguo,, Wen Yany Qin Jiang. ı Foto: DramaWave

¿Dónde ver Amor Real, Nuevo Camino o The Fading and Flaring Love?

La serie Amor Real, Nuevo Camino está disponible en la plataforma DramaWave, conocida por ofrecer una amplia variedad de dramas asiáticos y producciones internacionales.

Los episodios se pueden disfrutar en su sitio web oficial y a través de su aplicación móvil, disponible para dispositivos iOS y Android.

Es recomendable consultar la disponibilidad en la región específica del usuario y verificar si se requiere una suscripción para acceder al contenido.

​Esta serie también está disponible en DailyMotion con el título The Fading and Flaring Love con subtítulos en inglés.