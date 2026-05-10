El reality digital La Mansión VIP, creado por el influencer HotSpanish, llega a su fin este domingo tras un mes de regalarle al público transmisiones 24/7 que generaron polémicas, alianzas y momentos virales protagonizados por figuras como Alfredo Adame, Kim Shantal y Niurka, entre otras.

En redes sociales la emoción por la gran final es enorme, pues se conocerá al primer ganador de este formato que no le ha tenido miedo a la funa y que ha entretenido a miles de personas de todo el mundo. Si no te quieres perder el desenlace del programa, en La Razón de México te contamos dónde puedes verlo en vivo y a qué hora.

¿Dónde ver en vivo la final de La Mansión VIP?

La gran final de La Mansión VIP se llevará a cabo este domingo 10 de mayo de 2026 alrededor de las 20:00 horas (hora del centro de México).

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La transmisión podrá seguirse a través del Canal oficial de YouTube HotSpanish Vlogs, donde se ha publicado el reality de manera gratuita y continua.

El acceso es libre y sin costo, disponible para cualquier usuario. Recuerda que para ver la final de este programa es esencial que cuentes con conexión a Internet o servicio de datos móviles.

La final de La Mansión VIP seguirá el mismo formato de las galas de eliminación, aunque se espera una dinámica especial con votaciones en tiempo real y sorpresas con exparticipantes.

¿Cuál es el premio de La Mansión VIP?

El ganador de esta primera temporada de La Mansión VIP recibirá 2 millones de pesos mexicanos. Este incentivo económico fue uno de los principales atractivos del reality de HotSpanish.

Usuarios de toda Latinoamérica han creado campañas de apoyo masivas en redes sociales para motivar a los participantes a mantenerse en la competencia pese a las tensiones y polémicas que han envuelto este programa.

La Mansión VIP ı Foto: Especial

¿Quiénes están dentro de La Mansión VIP?

Tras varias eliminaciones y abandonos, los 12 finalistas que permanecen en La Mansión VIP y competirán por el premio son:

Alfredo Adame

Agustín Fernández

Sol León

Aída Merlano

Luis Guillén Suavecito

Kim Shantal

Aldo Arturo

Katy Cardona

Eli Esparza

Carlos Alberto Fuentes

La Jesuu

Willito Lonche de Huevito

El grupo está integrado por creadores de contenido, influencers y actores originarios de países como México, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Con su ingenio y carisma han sabido entretener a miles de personas durante un mes.