La Mansión VIP: ¿Quién es el eliminado express de hoy 28 de abril?

Este martes 28 de abril, La Mansión VIP sorprendió al revelar que uno de los participantes del reality show quedaba fuera del programa después de que el pasado lunes, HotSpanish anunciara la polémica dinámica.

Fue a través del canal de difusión que HotSpanish preguntó al público si deberían hacer una dinámica express para eliminar de manera inesperada a uno de los habitantes. De ese modo, se definió lo que sucedería con los participantes de La Mansión VIP.

Posteriormente, dio a conocer los detalles de cómo decidirían cuál de los participantes se iría del proyecto este miércoles. Esto estaría basado en quiénes son los menos votados, después de que la cuenta se puso en ceros.

Los participantes restantes de La Mansión VIP son:

Naim Darrechi

Sol León

Katy Cardona

Eli Esparza

Aldo Arturo

Naim Darrechi

Aida Victoria Merlano

Jessica Sodi

El Mazaclan

Rocío Sánchez

Agustín Fernández

Carlos Alberto Fuentes

Luis Guillén ‘Suavecito’

Alfredo Adame

Valentina Ruiz ‘La Jessu’

Daniel Borjas

Las personalidades que deberían estar completamente a salvo son creadores de contenido como Sol León, Eli Esparza, Mazaclan y Alfredo Adame, mientras que parecía que los participantes en riesgo podrían ser Suavecito, Borjas y Jesuu.

Así va la tabla de posiciones de La Mansión VIP pic.twitter.com/4xyw5YvXjd — Vaya Vaya (@vayavayatv) April 26, 2026

¿Dónde ver las galas de La Mansión VIP?

La gala de eliminación se puede ver en vivo a partir de las 20:00 horas (centro de México) a través del canal de YouTube de HotSpanish, donde también se transmite el reality show de manera completamente gratuita para quienes desean ver todo.

La convivencia entre participantes está disponible 24/7, pero las galas importantes como la expulsión se pueden ver en el horario antes mencionado, como ha ocurrido con otros formatos similares.

La primera gala de eliminación en La Mansión VIP marcará el ritmo del programa, pues en la misma podemos ver qué tan verdaderas son las alianzas que ya se han formado, rumbo al premio final de 2 millones de pesos.

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