La Mansión VIP: ¿Quién es el eliminado express de hoy 28 de abril?

Este martes 28 de abril, La Mansión VIP sorprendió al revelar que uno de los participantes del reality show quedaba fuera del programa después de que el pasado lunes, HotSpanish anunciara la polémica dinámica.
Fue a través del canal de difusión que HotSpanish preguntó al público si deberían hacer una dinámica express para eliminar de manera inesperada a uno de los habitantes. De ese modo, se definió lo que sucedería con los participantes de La Mansión VIP.
Posteriormente, dio a conocer los detalles de cómo decidirían cuál de los participantes se iría del proyecto este miércoles. Esto estaría basado en quiénes son los menos votados, después de que la cuenta se puso en ceros.
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Los participantes restantes de La Mansión VIP son:
- Naim Darrechi
- Sol León
- Katy Cardona
- Eli Esparza
- Aldo Arturo
- Naim Darrechi
- Aida Victoria Merlano
- Jessica Sodi
- El Mazaclan
- Rocío Sánchez
- Agustín Fernández
- Carlos Alberto Fuentes
- Luis Guillén ‘Suavecito’
- Alfredo Adame
- Valentina Ruiz ‘La Jessu’
- Daniel Borjas
Las personalidades que deberían estar completamente a salvo son creadores de contenido como Sol León, Eli Esparza, Mazaclan y Alfredo Adame, mientras que parecía que los participantes en riesgo podrían ser Suavecito, Borjas y Jesuu.
¿Dónde ver las galas de La Mansión VIP?
La gala de eliminación se puede ver en vivo a partir de las 20:00 horas (centro de México) a través del canal de YouTube de HotSpanish, donde también se transmite el reality show de manera completamente gratuita para quienes desean ver todo.
La convivencia entre participantes está disponible 24/7, pero las galas importantes como la expulsión se pueden ver en el horario antes mencionado, como ha ocurrido con otros formatos similares.
La primera gala de eliminación en La Mansión VIP marcará el ritmo del programa, pues en la misma podemos ver qué tan verdaderas son las alianzas que ya se han formado, rumbo al premio final de 2 millones de pesos.
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