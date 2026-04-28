Bad Gyal en México: Fechas, lugares, preventa y venta de boletos ‘Más Cara World Tour’

La cantante Bad Gyal confirmó su regreso a escenarios mexicanos con Más Cara World Tour, al anunciar las presentaciones que tendrá en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara en octubre del 2026.

Bad Gyal presentó su nuevo álbum Más Cara, pero en medio del lanzamiento de su segundo LP, ha destacado por sus opiniones en temas geopolíticos, incluyendo el genocidio que ocurre en Gaza por parte de Israel.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Bad Gyal en México?

La artista dio a conocer tres presentaciones que formarán parte de su gira actual en 2026. Estas son:

22 de octubre- Palacio de los Deportes, CDMX

23 de octubre- Auditorio Banamex, MTY

25 de octubre- Auditorio Telmex, GDL

El anuncio de las presentaciones de la artista española generó gran emoción en el público mexicano, quienes esperan un concierto icónico en cada uno de los conciertos que dará en tierras mexicanas.

Preventas de boletos

Sobre la venta de boletos, será el 7 de mayo que comenzará la preventa Banamex exclusiva para tarjetahabientes de dicha entidad bancaria a través de la plataforma de Ticketmaster.

El nombre real de Bad Gyal es Alba Farelo i Solé . Nacida el 7 de marzo de 1997, es una cantante y compositora española. Su música ha sido catalogada como una fusión de géneros como el reguetón, el dancehall y el trap.

Además de su carrera como cantante, es conocida por haber ejercido como DJ así como por su estilismo. También ha colaborado con marcas como Loewe y Charlotte Tilbury

Fue este mismo 28 de abril que Bad Gyal compartió el itinerario completo de su gira por Latinoamérica y Estados Unidos. “Qué ganas. No puedo esperar para verlos”, celebró en su cuenta de Instagram.