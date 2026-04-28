Jimmy Donaldson, mejor conocido en redes sociales como MrBeast, reveló en una reciente entrevista para el podcast The Diary of a CEO que padece la enfermedad de Crohn, lo que asegura que ha marcado su forma de vida y trabajo.

Mr. Beast revela que padece la enfermedad de Crohn

“Cuando tenía 15 años, empecé a ir al baño 8, 9, 10 veces al día sin digerir ningún alimento” recordó MrBeast, “se pierde peso rápidamente y duele como el demonio, da la sensación de que alguien nos está apuñalando constantemente el vientre con un cuchillo”, lamentó.

"MrBeast"



Porque reveló cómo convive con la enfermedad de Crohn:



"Cuando tenía 15 años, empecé a ir al baño 8, 9, 10 veces al día sin digerir ningún alimento. Se pierde peso rápidamente y duele como el demonio, da la sensación de que alguien nos está apuñalando constantemente… pic.twitter.com/cbBoTXxWsT — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 28, 2026

Además, habló sobre el tratamiento que ha recibido frente a su enfermedad. “Tomo un medicamento extremo llamado Remicade donde prácticamente destruyen todo mi sistema inmunitario. Me contagió la gripe recientemente, he tenido Covid seis veces, he tenido herpes zóster, me enfermo todo el tiempo”, contó.

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En ese sentido, admitió lo complicado que resulta vivir con ese padecimiento: “Así que es brutal para ser honesto, de repente se activa y te hace sentir muy enfermo, muy cansado, la verdad, es como si viviera la vida en modo difícil”.

¿Qué es la enfermedad de Crohn que padece MrBeast?

La enfermedad de Crohn es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal que causa inflamación, es decir hinchazón e irritación, en los tejidos del tracto digestivo.

Algunos de los síntomas que puede causar es dolor en el abdomen, diarrea intensa, fatiga, pérdida de peso y malnutrición. En ese sentido, afecta comúnmente el final del intestino delgado y el comienzo del intestino grueso.

Cabe mencionar que no hay una cura conocida para la enfermedad de Crohn, pero existen terapias que pueden reducir considerablemente los síntomas y que hasta pueden lograr una remisión a largo plazo y la desinflamación del intestino.

Ante esto, MrBeast expresó su deseo de saber más sobre la enfermedad que padece para así poder encontrar una cura a la enfermedad.

“Si no trabajara tanto me dedicaría a investigar la enfermedad de Crohn, seguro hay una mejor forma que destruir mi sistema inmunológico (...) siento que la medicina de enfermedades crónicas es tonta y debe haber una mejor forma de tratarla”, dijo.