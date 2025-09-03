MrBeast quiere comprar la NFL ¿le alcanza?; Esta es la fortuna que presume el youtuber más famoso del mundo

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast en redes sociales, compartió en sus redes sociales que compró a la NFL para incluir a varios influencers y que sean los representantes de cada equipo en internet previo al kick-off de este viernes entre los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers.

El estadounidense es el creador de contenido más famoso y el más seguido del mundo, pues actualmente tiene 406 millones de seguidores en su cuenta principal, además de tener una gran fortuna con la cual ha creado diferentes videos regalando millones de dólares a sus seguidores.

“Estamos en este momento de cambio cultural en el entretenimiento y con la primera transmisión en vivo de un juego de la NFL en YouTube de forma gratuita este viernes, le mostramos al mundo que la forma más atractiva de experimentar los deportes es con los creadores que amas”, expresó MrBeast.

Esta es la fortuna que presume MrBeast

Desde su incursión en las redes sociales en 2012, MrBeast ha crecido exponencialmente en YouTube por sus videos que llaman la atención a niños, adolescentes y adultos, además de crear una fortuna que pasa el millón de dólares.

Con datos del portal especializado en la fortuna de celebridades Celebrity Net Worth, MrBeast cuenta con un patrimonio neto de un billón de dólares a sus 27 años de edad. Cabe recalcar que, en 2024, Donaldson ganó alrededor de 85 millones de dólares solo por la creación de contenido.

Además, según información de Forbes, MrBeast se posiciona como el youtuber mejor pagado de Estados Unidos y el mundo. Teniendo sus propias marcas y algunos patrocinios millonarios de grandes empresas como Electronic Arts y Microsoft.

¿Qué es lo que quiere hacer MrBeast con la NFL?

A escasas horas de iniciar la nueva temporada de la National Football League, MrBeast anunció en sus redes sociales dos noticias importantes para los aficionados de los emparrillados y los fanáticos de algunos influencers.

El youtuber más famoso del mundo dio a conocer que compró la NFL para poner a un creador de contenido por cada equipo, por ejemplo: IShowSpeed será el representante de los Miami Dolphins, Celine Dept será parte de los New York Giants y Haley Kalil vestirá los colores de los Minnesota Vikings.

“Apuesta fuerte o vete a casa, así que para este, pensé: ¿por qué no comprar la NFL completa?... Grabar con Roger Goodell y reunir a la NFL y a sus fans de todo el mundo con algunos de los mejores creadores de YouTube fue una experiencia increíble”, comentó MrBeast.

DCO