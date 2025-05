Chocan las versiones de MrBeast y el INAH

El youtuber estadounidense James Donaldson, MrBeast, respondió ayer a la polémica que ha generado su video grabado en las zonas arqueológicas de Calakmul, Balamcanché y Chichén Itzá, y dijo que, contrario a lo que aseguraron autoridades mexicanas, cumplió con las normas en la grabación de este material.

“No nos han demandado. Eso es falso y me entristece ver a la gente difundiendo mentiras. Seguimos todas las normas”, dijo el estadounidense.

El pasado miércoles, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer que interpuso una demanda administrativa contra la productora Full Circle Media, que representó al influencer, la cual ya fue notificada, de acuerdo con información que brindó la depedencia a La Razón ayer.

El Dato: para grabar en zonas, monumentos y museos del INAH se debe pagar 15 mil 334 pesos por día y anexar el guion, storyboard y dummy de la producción.

La demanda se interpuso contra la productora “ante el incumplimiento de los términos de los permisos de buena fe emitidos por la institución y, por hacer un uso ilícito, con fines de lucro privado, del patrimonio arqueológico”.

En sus redes sociales, MrBeast declaró que cumplió con las normas, a pesar de que el director del INAH, Diego Prieto, ha señalado que no tuvieron el guion del video, que es uno de los requisitos para obtener la autorización para grabar en zonas arqueológicas del país, como se señala en la página web de la institución.

“Filmamos con todos los permisos, seguimos las normas, contamos con agentes gubernamentales, con arqueólogos mexicanos, para asegurarnos que cumplíamos las normas”, dijo el youtuber estadounidense MrBeast.

En su mensaje difundido en su cuenta de X, MrBeast también aseguró que las autoridades mexicanas sabían que en su video “Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo” iba a mencionar su marca de chocolates MrBeast Feastables, lo cual contradice lo dicho por el INAH, que aseguró que no se autorizó la publicidad.

“Sabían que mencionábamos a Feastables en el video, pero por respeto a los sitios, se filmó lejos de cualquier monumento nacional. No estaba cerca de ningún templo maya”, comentó MrBeast.

Por su parte, el INAH había afirmado que “no autorizó la publicación de información falsa ni la utilización de la imagen de los sitios arqueológicos para la publicidad de marcas comerciales con fines de lucro privado”.

MrBeast incluso dijo que ha estado trabajando en el INAH para apoyar la arqueología mexicana. Además de que impulsó proyectos en Campeche.

“Financiamos pozos y proyectos de agua en el estado (de Campeche). También he estado trabajando con el INAH en un fondo para apoyar la arqueología mexicana local y los nuevos descubrimientos, porque quería ayudar a difundir la cultura como agradecimiento por permitirnos filmar”, dijo.

Señaló que espera volver a México para compartir su cultura y lamentó que se haya “distorsionado” su propósito. Además, insistió: “Hicimos este video para que la gente de todo el mundo se entusiasmara por aprender más sobre su cultura”. Otro aspecto en el que difiere de Diego Prieto, quien ha dicho: “Hay una actitud colonialista de parte de estos organizadores, de estos productores. No estamos de acuerdo en que se banalice nuestro patrimonio arqueológico”.

Por la noche, Layda Sansores reiteró su apoyo a MrBeast: “Lo que has hecho va mucho más allá de crear un video; has puesto a Calakmul y a Campeche en el mapa del mundo y lo has dado a conocer... Algunos pueden no entenderlo; nosotros lo valoramos”.