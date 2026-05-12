El artista español José Díaz “Cachito”, a lo largo de su trayectoria, ha construido un puente entre el cante flamenco tradicional y México, país que considera su segunda casa y en el cual ha desarrollado gran parte de su carrera.

“México para mí representa una parte superimportante de mi carrera, primero porque he tenido la suerte de compartir con grandes artistas y porque he tenido una cierta responsabilidad en el cante flamenco, que es complejo y difícil encontrar fuera de España. Ha sido un lugar para aportar esta tradición”, ha dicho José Díaz “Cachito”, para quien el cante flamenco es la columna vertebral.

José Díaz “Cachito”, un puente entre el cante flamenco tradicional y México ı Foto: Cortesía José Díaz "Cachito"

Es esta tradición la que le ha permitido pisar los más importantes escenarios de México, como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y el Festival Internacional Cervantino, donde no sólo ha llevado el cante flamenco, sino que lo ha conjugado con otros géneros, como la música tradicional mexicana, como lo hizo en el encuentro guanajuatense con el espectáculo Flor Andaluza, Raíz Guerrerense, en el que se fusionó el flamenco con el folclore del estado de Guerrero.

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José Díaz “Cachito” sigue impulsando la tradición del cante flamenco y ahora lo hará con el próximo disco que prepara, en el cual se centrará en la raíz de este arte que sigue transformándose.

“Va a ser algo enfocado en mi enfoque artístico, la tradición del flamenco, como diríamos los flamencos, por derecho, sin aditivos… El cante lo voy a abarcar yo, voy a llamar a compañeros para hacer coros y voy a intentar que sea un guitarrista en cada tema. Me voy a enfocar en diferentes guitarras y formas de acompañar el cante flamenco para que cada uno de los temas tenga una esencia diferente, pero manteniendo la tradición”, ha explicado sobre este proyecto.

José Díaz “Cachito”, si bien se define como un cantaor tradicional, también ha fusionado el cante con el jazz, el blues, la música tradicional mexicana y la ópera. Este carácter multifacético le ha permitido compartir escenario con artistas de la talla de Juan Gabriel, con quien participó en sus conciertos del Auditorio Nacional adaptando uno de sus éxitos; también formó parte de la ópera Carmen, dirigida por Iván Angelov, además de colaborar con Nino de los Reyes, Siudy Garrido y Josemi Carmona.

Asimismo, ha compartido el escenario con grandes figuras del flamenco y la música, como Antonio Canales, Mercedes Amaya, La Lupi, Pastora Galván, Adela Campallo, Carmen Ledesma, Toni El Pelao, Manuel Reyes, Alfonso Losa, Nino e Isaac de los Reyes, Miguel Cañas, Karen Lugo, Javier Colina, Bandolero, José Luis de La Paz y Diego Álvarez “el negro”, por mencionar algunos.

“Mi estilo es muy tradicional, trato de apegarme a todos los estilos tradicionales y llevarlos a lo actual, propuestas en las que hacemos cosas más contemporáneas, que requieren de una evolución de esa tradición sin perder esa raíz y esa base”, ha comentado el cantaor, quien también ha pisado la Ópera de Dresde (Alemania), el Festival de Mont de Marsan (Francia), el Teatro Haagen Dazs (España), el Teatro Martí (La Habana) y el Teatro Lincoln Center (EU), entre otros más. También ha dejado huella en los tablaos Torres Bermejas (España), El Flamenco (Japón), Café Sevilla (EU) y el Tablao Juncal Flamenco (México) y el Casa Patas (España), por mencionar algunos.

Por ahora trabaja en la composición de los temas que formarán parte de su disco y próximamente traerá a México el proyecto Tercio, en conjunto con el guitarrista Ricardito Sánchez y el percusionista Diego Álvarez “el negro”.