Villoro remata en la cancha de El Colegio Nacional con muestra

LA COPA Mundial de Futbol 2026 está cerca del silbatazo inicial y El Colegio Nacional apuesta por convertir la pasión en un ejercicio de memoria colectiva con la exposición ¿De qué color pinta el verde? La selección mexicana, el futbol y sus representaciones del mundo, coordinada por Juan Villoro y que reúne fotografías, balones, camisetas y material audiovisual y sonoro sobre la historia y la identidad que rodean a la Selección Mexicana.

“Para mí fue una sorpresa. Yo he escrito varios libros sobre el futbol, pero hay muchas cosas dispersas, que ya se habían perdido en la noche de los tiempos y entonces, a solicitud, me di a la tarea de buscar textos perdidos, una especie de arqueología personal”, explicó Juan Villoro durante una conferencia de prensa previa a la presentación de la muestra.

El Dato: La exhibición se nutre de la colección Épica FC, uno de

los acervos de memorabilia futbolística más importantes de América.

La exhibición retoma materiales y fragmentos de algunos de sus libros como Dios es redondo, Balón dividido y Los once de la tribu, además de una amplia recopilación fotográfica de momentos de la Selección Nacional.

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El escritor Juan Villoro consideró que el futbol es una herramienta para entender la época contemporánea y “expresa de la mejor manera la forma en que este planeta se entretiene a sí mismo”, enfatizando que este espectáculo desata una euforia tal que, no por nada, es considerado el deporte más popular del mundo.

“Para conocer una época o un momento histórico necesitamos saber cómo se entretiene esa sociedad y, para conocer la nuestra, no hay espectáculo mejor organizado en todo el planeta que el futbol; la prueba concretísima está en la FIFA, que tiene más agremiados que la ONU”, opinó el autor.

Uno de los ejes centrales de la exposición será precisamente la manera en que los fans mexicanos viven cada partido, a la que Villoro definió como protagonista indispensable.

“Si fuese un campeonato mundial de aficiones, seguramente estaríamos en el podio. En deportes de élite, en Fórmula 1, cuando son los premios aquí, los pilotos están esperándolo por lo que ofrece culturalmente y el ambiente tan caliente, por así llamarlo”.

La muestra hace un recorrido cronológico por la participación mexicana en las copas mundiales, desde las anécdotas de históricos triunfos hasta las desangeladas eliminaciones de las que ha sido víctima la escuadra nacional.

Asimismo, Juan Villoro dio por hecho que el Mundial de 2026 será distinto por las dificultades económicas y la logística para acceder a los partidos, por lo que consideró que este tipo de iniciativas culturales son otra manera de vivir la experiencia.

“Es más complejo desde el punto de vista económico por el precio de los boletos y por el hecho de que México tenga 13 partidos de 104 posibles. Para la gente va a ser difícil tener un contacto presencial con el futbol, pero es una respuesta virtuosa que vamos a reflexionar sobre éste. Vamos a darle creatividad por medio de otros espacios de convivencia”, detalló el escritor.

La exposición, que ya se puede visitar en El Colegio Nacional, forma parte del Corredor Cultural Host City Ciudad de México y contará con actividades paralelas y gratuitas, entre las que destaca la obra de teatro No fue penal, escrita por el propio Villoro.