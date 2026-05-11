Alistan exposición de obra gráfica de Leonora Carrington

La vasta obra gráfica de la artista surrealista Leonora Carrington próximamente se mostrará en una magna exposición que prepara el consejo que lleva el nombre de la creadora. Mientras tanto, se exhiben de manera simultánea tres exhibiciones: Laberinto mágico, en la capital del país; Surrealismo México, en Nueva York, Estados Unidos, y Surrealismo México. Espejos magnéticos, se exhibe en Saint-Cirq-Lapopie, Francia.

“Tenemos prácticamente todas las gráficas que hizo Leonora a lo largo de su vida. Nos faltan unas cuantas que no encontramos en su casa, porque toda la obra que nosotros tenemos proviene de su vivienda. Hay una gran cantidad de bocetos que son como las obras más abundantes que tenemos de ella. Estamos preparando una gran exhibición de obra gráfica”, explicó en entrevista con La Razón Fermín Llamazares, presidente vitalicio del Consejo Leonora Carrington.

El Dato: LA ARTISTA británica-mexicana plasmó su universo de alquimia, mitología y sueños a través de grandes técnicas como la litografía, el aguafuerte y el grabado.

La colección de obra gráfica de Leonora Carrington que resguarda el consejo se conforma de 42 piezas de arte gráfico, 56 litografías y 30 grabados, por lo que se considera la más completa en su tipo.

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Se prevé que la exhibición se abra en la capital del país. “Estamos preparando un lugar propio del consejo, quizás rentar un espacio para esta exposición en la Ciudad de México. Y después de ahí itinerarla”, compartió.

Mientras tanto, en la capital del país se exhibe la muestra Leonora Carrington: Laberinto mágico, en el Centro de las Artes Inmersivas (CAI). Se evoca a la primera exposición surrealista, pues se presentan 11 esculturas monumentales de la artista mediante una experiencia con sonido, iluminación, aromas y texturas.

“Cuando se hizo la primera gran exposición de surrealismo en París en 1947 y no había luces, por ejemplo, quitaron la instalación eléctrica. La realizó Salvador Dalí; participaron el mismo Pablo Picasso, Marcel Duchamp y todos los famosos de aquella época. Se llevó a cabo a oscuras totalmente y a cada espectador le daban una lámpara de minero para ir por toda la exposición descubriendo las obras. Era algo muy innovador y muy lúdico. Este caso, agregar el desarrollo de las tecnologías inmersivas, es para que el público tenga la oportunidad de verlo alrededor de obras originales, no fotos en las paredes”, explicó Fermín Llamazares.

Compartió que no quisieron reproducir de manera digital ninguna obra de Leonora Carrington, sino que las esculturas fueran el centro de la experiencia. “No hay nada parecido a lo que se ha visto. No usamos ninguna proyección de imágenes digitales de las obras de Leonora; es la original, la escultura monumental. Otra de las ideas principales del proyecto era que cada pieza tuviera su propio espacio: una sala independiente con distintos efectos sensoriales para evitar la monotonía”, contó.

Las esculturas que se exhiben se mostraron hace 10 años en Paseo de la Reforma, pero después estuvieron resguardadas en el almacén del consejo ubicado en Xilitla, San Luis Potosí, donde Edward James construyó su jardín surrealista.

“Son muy grandes y es muy complicado moverlas; hay que trasladarlas a través de grúas. Esperábamos la oportunidad de una gran exhibición para poder sacarlas de ahí”, detalló.

Sobre la exposición en Francia llamada Surrealismo México. Espejos magnéticos, el presidente vitalicio del Consejo Leonora Carrington informó que es una colaboración que se hizo con motivo de los 200 años de relaciones diplomáticas entre aquel país y el nuestro. Está en el Museo André Breton.

“Están obras no sólo de Leonora, sino de otros artistas que el consejo consiguió. Es una exposición que lleva obra muy clásica del surrealismo mexicano. De la artista se exponen dibujos, textiles, joyería, máscaras, esculturas en bronce”, precisó.

Laberinto mágico

Cuándo: hasta el 30 de agosto

Dónde: Centro de las Artes Inmersivas (General Prim 90, Juárez, CDMX)

Horarios: martes a viernes de 11:00 a 20:00 horas; sábados y domingos de 10:00 a 20:00

Localidades: $194 (menores de 12 años), $291 (admisión general) y $617 (VIP)