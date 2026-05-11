Muestran la vida íntima de Frida Kahlo y recrean cómo vivió

El hallazgo de un escritorio del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo en una publicidad antigua fue el punto de partida para conocer no sólo cómo vivió la artista en este lugar en una de sus etapas más creativas, sino para recrear cómo era el espacio que habitó la pintora, como parte de la exposición Studio Evolución. Diseño y vanguardia en la casa de Frida Kahlo, que se inauguró este fin de semana y estará hasta el 1 de noviembre.

FOTO de la pintora, en San Ángel ı Foto: Carlos Mora›La Razón

“En 2012, tanto Valentina García Burgos, quien es la actual directora, como yo, trabajamos en este lugar anteriormente y ella encuentra una publicidad donde aparecía el escritorio y a partir de eso comenzamos a hacer una investigación”, compartió el curador Mariano Meza Marroquín a La Razón, quien después de pausar la indagación la retomó en 2025 para esta exhibición.

“Me dedico a rastrear más acerca de Studio Revolución, viendo sobre todo en la hemerografía, que era en donde aparecían todos los anuncios. También traté de leer todas las cartas desde los años 30 hasta los 40 para entender en qué periodos habían habitado. Fue arqueológico empatar las cartas con fotografías”, añadió.

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SILLA original que se encontró en la casa estudio ı Foto: Carlos Mora›La Razón

Fue así que pudieron reconstruir cómo vivía Frida Kahlo y conocer el interés que tuvo por la estética funcionalista de la Bauhaus que trajo el diseñador francés Gastón Chaussat. Se exhiben dos sillones, un perchero y un escritorio originales, mientras que el resto del mobiliario fue recreado por Taller Nacional. Además, se conoce la transformación de la casa desde que Rivera y Kahlo la ocuparon el 22 de diciembre de 1933 y el periodo en que Frida la habitó de forma definitiva entre enero de 1936 y diciembre de 1939.

En ese espacio se muestra una imagen del lugar y algunas fotografías en las que aparecen Frida Kahlo y Diego Rivera. Es la primera vez que se recrea.

ESCRITORIO original que se encontró en la casa estudio. ı Foto: Carlos Mora›La Razón

“Cuando Frida Kahlo está en Estados Unidos, ella reniega mucho de la modernidad de ese país, pero sí le gusta la manera de vivir. Cuando llega a México, ya vio cómo se vive en Nueva York o en San Francisco. Cuando se va a su casa de avenida Insurgentes, lo que ella busca es una modernidad habitable. Eso es lo que, por lo menos hasta los años 40, ella va a priorizar”, compartió el curador.

La muestra también incluye el caballete que la pintora solía utilizar cuando tenía que estar postrada en la cama. Durante muchos años permaneció en una bodega y se creía que era una silla.

“Por primera vez la vamos a ver; después de tantos años creo que es una maravilla haberlo logrado. Eso sí es sensacional para nosotros, porque lo encontramos dentro de la bodega y resulta que es el caballete con el que Frida pintaba cuando tenía que estar acostada.

CABALLETE USADO por Frida Khalo mientras pintaba en su cama ı Foto: Carlos Mora›La Razón

“Son esas cosas arqueológicas que vamos a ir rescatando. Espero que con el tiempo cada vez estudiemos más esta colección fascinante, nos quitemos la idea de que son solamente objetos, sino entender que podemos hablar acerca de ellos; nos recuerdan a Kahlo viviendo en este lugar”, dijo Mariano Meza Marroquín sobre el objeto que se acompaña de una fotografía en la que la artista está trabajando en una obra y de brochas que solía utilizar.

En la exhibición también se podrá conocer más de un aspecto pocas veces abordado, cuando vivió en una casa de avenida Insurgentes, de la cual se muestra una maqueta y algunas fotografías.

Studio Evolución. Diseño y vanguardia en la casa de Frida Kahlo

Cuándo: hasta el 1 de noviembre

Dónde: Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Horarios: martes a domingo, de 10:00 a 17:30 horas