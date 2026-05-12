Honran a Teodoro González de León con recorridos y exposiciones

Con el fin de compartir el legado de Teodoro González de León (1926-2016) a las nuevas generaciones en el centenario de su nacimiento, se organiza un magno homenaje durante este año en el que se abordará el trabajo multidimensional que abarcó la arquitectura, el arte y la ciudad a través de recorridos por algunas de sus más importantes construcciones en la Ciudad de México, exposiciones que abarcarán, conciertos, el cambio de una calle con su nombre en Santa Fe y un acto en El Colegio Nacional, se anunció ayer en conferencia de prensa en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).

“Fue un innovador, un hombre de vanguardia. Fue un pensador y un arquitecto que siempre tocaba temas más allá de la cultura y la sociedad”, destacó Felipe Leal, quien junto con otros amigos y especialistas organizaron este tributo.

El Tip: EL próximo 25 de mayo se le rendirá homenaje en El Colegio Nacional con la coordinación de Felipe Leal y Juan Villoro.

Los recorridos, que serán el 16, 23 y 30 de mayo, permitirán admirar cómo “en todas sus obras hay una aproximación, un espacio público muy generoso, muy armónico”, explicó Ernesto Betancourt, quien colaboró con González de León durante nueve años.

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“Es un recorrido para reconocer y conocer la obra que está en la Ciudad de México”, añadió.

La primera ruta se centra en la zona centro y norte de la capital del país. Visitarán el Centro Banamex, Reforma 222, una vivienda ubicada en Río Guadalquivir, el Museo Tamayo, el Auditorio Nacional y el Banco Capital, edificio conocido como Dorito. La segunda será en el sur y comenzará en la Torre Manacar, el último proyecto de Teodoro González de León e icónico rascacielos de 22 pisos; luego se irá al conjunto habitacional Plateros, vivienda social que edificó en los años 60, además de las sedes de El Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Pedagógica. Se terminará en Ciudad Universitaria, en el Jardín Tamayo, que recuperó en los años 80, y el MUAC.

5 horas dura cada recorrido arquitectónico

Otra de las actividades destacadas es la exposición Teodoro Multidimensional en El Colegio Nacional, en la que se abordará su interés por el arte, por lo que se incluirá obra gráfica, grabados, relieves, serigrafías y objetos que tenía en su primera casa. Además de fotos de figuras relevantes de la cultura y la ciencia con las que se relacionó y maquetas de la intervención que hizo en este recinto. Será del 1 de septiembre al 9 de noviembre. Serán 50 piezas.

También está la muestra de maquetas y obra en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que alberga el destacado archivo de Teodoro González de León. Estará del 8 de septiembre hasta el 15 de diciembre.

Para destacar el gusto por la música que tuvo el arquitecto, se presentará el Concierto de cuerdas y música contemporánea en el Lunario del Auditorio Nacional en agosto. Además, la calle Arquitectos, en Santa Fe, ahora llevará el nombre del arquitecto Teodoro González de León.

EXIGEN RESCATAR ESPACIO. Ernesto Betancourt pidió a las autoridades de las alcaldías Coyoacán y Álvaro Obregón recuperar la Plaza Rufino Tamayo, en la que está un mural que se hizo a partir de una acuarela obsequiada por el reconocido pintor oaxaqueño.

“Se ha dejado sin mantenimiento. Tiene un problema geográfico, está en el límite de la Álvaro Obregón y Coyoacán; no sé cómo esté administrativamente.

“Desde aquí me gustaría hacer un llamado a los señores alcaldes, porque sería un buen momento para recuperar. Claro, con la consideración de las personas en situación de calle que viven ahí. Es un espacio muy bonito, con la pérgola y todas las jardineras”, comentó.