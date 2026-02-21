El famoso youtuber MrBeast (Jimmy Donaldson) y el actor Eugenio Derbez impactaron este fin de semana a sus seguidores, pues por fin dieron a conocer que colaboraron en la construcción de una escuela en el Estado de México.

El proyecto forma parte de la iniciativa global del creador de contenido estadounidense, quien anunció que levantaría 10 escuelas alrededor del mundo para apoyar a comunidades con necesidades educativas.

MrBeast y Eugenio Derbez fueron captados grabando un clip juntos en enero, por lo que ya se sospechaba que trabajarían en un proyecto. Si quieres saber en dónde se encuentra este centro educativo y cómo luce, te contamos.

MrBeast y Eugenio Derbez construyen una escuela en México, ¿dónde está y cómo se ve?

Este sábado MrBeast (Jimmy Donaldson) y el actor Eugenio Derbez compartieron que colaboraron para construir una escuela en México. El anuncio estuvo acompañado de varias fotografías del plantel y del proceso de creación del lugar.

“A veces, las historias más importantes no se cuentan… se construyen. Gracias, @mrbeast, por demostrar que cuando se quiere ayudar, no hay fronteras. Me siento profundamente agradecido de poder sumar a esta causa. Porque la educación no solo cambia vidas… las transforma. Cada niño merece un lugar donde soñar, aprender y crecer", escribió el actor y productor mexicano en Instagram.

Mr Beast y Eugenio Derbez construyen una escuela en México ı Foto: IG ederbez

La escuela se encuentra en San Andrés Tepetitlán, Almoloya de Alquisiras, Estado de México, y fue inaugurada con gran entusiasmo por los habitantes de la comunidad.

El gesto del actor y del youtuber no sólo consistió en levantar aulas nuevas, sino también en dotar al plantel de una oficina digna para la directora, quien durante diez años había trabajado desde su automóvil por falta de instalaciones.

Además, se construyó una cancha de fútbol para los estudiantes, lo que convirtió el proyecto en un espacio integral de aprendizaje y sana convivencia.

MrBeast escribió en redes sociales que la presencia de Eugenio Derbez fue clave en esta colaboración. Desde enero, ambos habían sido vistos juntos en la zona, lo que generó rumores sobre una posible iniciativa social. Finalmente, se confirmó que el actor mexicano se unió a MrBeast para dar vida a este proyecto, demostrando su compromiso con causas educativas y sociales.

La construcción de esta escuela en el Estado de México es sólo una parte de un proyecto del creador de contenido estadounidense que busca beneficiar a distintas regiones del mundo. MrBeast se propuso construir 10 planteles educativos alrededor del mundo, tal como lo mostró en sus redes sociales.

“Construimos 10 escuelas alrededor del mundo en lo que podría ser mi mayor proyecto. Genuinamente tan j*didam*nte feliz con lo que logramos y estoy emocionado por que todos ustedes vean el impacto que me permitieron tener al ver mis videos :)“, señaló MrBeast en Instagram.