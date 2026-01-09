Así fue la participación de Eugenio Derbez en juego de MrBeast | VIDEO

Eugenio Derbez apareció en los Beast Games 2 en Prime Video, después de que días atrás, diera el anuncio junto al mismísimo MrBeast de su participación en el programa de telerrealidad como parte de una colaboración especial.

Ya se encuentra disponible la serie donde Eugenio Derbez compite con otros 29 famosos de todo el mundo para ganar 1 millón de dólares que el ganador podrá desinar a la caridad que deseé. MrBeast también recibió a otras estrellas como Paris Hilton y Kevin Hart.

estoy ciega o estoy viendo a 5sos y a eugenio derbez en una misma foto junto a mr beast y demás gente 😀 pic.twitter.com/ON9wawzyMx — ak || ⁵ˢᵒˢ ☆ ˢᵏᶻ (@aklvsch) January 3, 2026

Así fue la participación de Eugenio Derbez en los Beast Games 2

El primer reto consistió en que, por elección personal, podían lanzar una pelota a un aro y, en caso de encestar, regalarían un auto deportivo a un fan. Pero si fallaban, salían del reto. De los que se animaron a participar, solo el DJ Diplo logró encestar.

En el segundo reto se dividió en uno para la mente, donde tenían que replicar un patrón con unos cubos de colores, y otro para ‘fuerza’, donde los famosos tenían que aguantar el mayor tiempo agarrados de un poste.

Eugenio decidió hacer la actividad de fuerza, que superó con facilidad. Tras el reto, solo quedaron 15 celebridades y después, Derbez se agrupó con CarryMinati y Steve-O, estrella de Jackass.

Con los equipos formados, el youtuber reveló que tendrían que cocinar algo para recibir la aprobación de tres jueces. Eugenio y su equipo hicieron fajitas de pollo, con las que cautivaron a los jueces, quienes les dieron un puntaje de 27.5, por lo que aseguraron su lugar en la siguiente ronda.

Eugenio perdió en la ronda siguiente, pues tuvo que enfrentarse con sus aliados en el reto de cocina en una batalla de juguetes de robots luchadores. Aunque Eugenio Derbez perdió, en todo momento se mostró con una sonrisa y y se dio un fuerte abrazo con Steve-O, quien a la postre se convirtió en el ganador del reto.