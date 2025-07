Eugenio Derbez ya tiene listo su testamento para evitar pleitos por su herencia | VIDEO

Eugenio Derbez es uno de los actores mexicanos más reconocidos a nivel internacional, quien ha tenido una enorme trayectoria en el cine y la televisión. El productor reveló que ya tiene preparado su testamento.

Si bien hasta el momento Eugenio Derbez no ha mencionado que tenga una enfermedad que provoque preocupación sobre su estado de salud, parece que ya ha dejado todo listo para cuando muera, por lo que decidió adelantarse con su testamento.

Eugenio Derbez ya tiene su testamento listo

De acuerdo con lo que relató recientemente el histrión, su decisión de realizar un testamento surgió a raíz de una crisis existencial que enfrentó meses atrás, cuando se planteaba dejar el mundo del entretenimiento y vivir de sus ahorros.

Esto lo llevó a pensar en cómo repartiría sus bienes una vez que no se encuentre en este mundo. "Estaba yo haciendo teatro, televisión, centro nocturno. Estaba haciendo 25 cosas a la vez, y no podía yo más, y como que troné. Y hablé con mi contador y dije: ¿Cuánto tengo en el banco? ¿Para cuánto me dura? Me quiero retirar", recordó para Ventaneando.

En ese sentido, el comediante compartió que si bien la muerte es un tema complicado, es importante estar preparado y así, evitar problemas que puedan surgir por no prever aspectos esenciales que puedan provocar disputas familiares.

"Cada vez que lo reviso digo ‘la regué aquí’, siempre me quedan dudas porque tienes que pensar qué pasaría en 5 años, lo hice para que no estén diciendo en Ventaneando ‘ya se pelearon por la herencia’”, dijo entre risas.

El histrión no reveló cómo está compuesto el testamento o la distribución de sus bienes, aunque sí dejó claro que no hay un hijo favorito, por lo que se entiende que ha procurado ser lo más justo posible sobre qué darle a cada uno.

Eugenio Derbez tiene cuatro hijos en total. Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, la última todavía es menor de edad y es fruto de su actual relación con su esposa, Alessandra Rossaldo.