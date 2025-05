¿Eugenio Derbez estará en ‘La Cotorrisa’? Reacciona a la ‘amenaza’ de Susana Zabaleta | VIDEO

Eugenio Derbez ha compartido un video donde abordó al contundente mensaje que meses atrás, le envió La Cotorrisa y Susana Zabaleta, donde señalaron que quizás, al actor le daba miedo acudir al famoso programa.

¿Qué dijeron en ‘La Cotorrisa’ de Eugenio Derbez?

Fue durante un programa de La Cotorrisa que Susana Zabaleta envió un mensaje dirigido a Eugenio Derbez, pues estaban platicando de como el comediante nunca ha estado en alguno de los episodios del famoso podcast a pesar de que Slobotzky y Ricardo Pérez sí lo conocen.

“Eugenio, si no vienes a La Cotorrisa, tenme miedo a mi”, dijo la cantante de opera, lo que desató bromas entre los asistentes que hablaron de la ‘amenaza’ contra el actor de Hollywood.

Eugenio Derbez reacciona

Pasaron varios meses para que el famoso reaccionara a las polémicas declaraciones del programa, quienes bromearon con que quizás, el padre de Aislinn Derbez tenía miedo de participar en el famoso podcast. En ese sentido, Eugenio señaló que nunca ha recibido una invitación formal al programa.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el comediante expresó: “Me estoy enterando que los de La Cotorrisa andan diciendo que tengo miedo. Nada más quiero aclarar que a mí nadie me ha invitado… nunca he recibido una invitación formal", señaló.

“Yo estoy trabajando, no estoy viendo podcast, quizá soy el único mexicano que no ha visto La Cotorrisa“, agregó con sarcasmo. ”Cuando me inviten voy o les caigo un día de sorpresa y aclaramos a que se refieren con que tengo miedo, una de las dos”, precisó.

El mensaje de Eugenio Derbez generó todo tipo de reacciones, donde la mayoría expresó su deseo de ver próximamente al actor mexicano en el famoso programa.

“Eugenio, te suplico que asistas, ya andan invitando a cualquier cosa como Nodal“.

"Regálanos ese episodio padre santo“.

"¿YAAAA POR FIIIIINNNN? Todos los cotorros morimos por verte ahí“.

"No eres el único, ni yo sabía que existía“.

"Yo tampoco la escucho, no se preocupe señor Derbez jajajaja“.

Por su parte, La Cotorrisa reaccionó al video con un breve y contundente mensaje: "Ya ven Eugenio, te queremos“, expresaron a través de su cuenta oficial.