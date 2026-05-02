Disney continúa con su estrategia de llevar sus clásicos animados a la acción real y desde hace unos meses es un hecho que se está preparando la versión live-action de Enredados (Tangled). Los fans de la cinta protagonizada por la querida Rapunzel se encuentran a la expectativa de cualquier información sobre la adaptación cinematográfica.

Pero la noticia que ha generado gran emoción en México es la confirmación de que el actor Diego Luna formará parte del elenco. La dirección estará a cargo de Michael Gracey, conocido por El gran showman, y la producción de Kristin Burr, responsable de Cruella. Ahora la pregunta que ronda en redes sociales es: ¿Cuál será el personaje que interpretará el histrión en Enredados? Te contamos lo que se sabe.

Diego Luna en el live-action de Enredados, ¿cuál es su personaje?

De acuerdo con medios como The Hollywood Reporter, el actor mexicano Diego Luna interpretará un personaje completamente nuevo, creado exclusivamente para esta adaptación de Enredados en live-action. No se trata de ninguno de los protagonistas de la versión animada —Rapunzel, Flynn Rider o la Madre Gothel—, sino de un rol secreto que Disney ha decidido mantener bajo reserva todavía.

Se espera que este personaje aporte un giro narrativo que expanda la historia original y ofrezca mayor profundidad a la trama. Sin embargo, en redes sociales los fans aseguran que no es necesario cambiar nada de la cinta animada.

No obstante, la incorporación de Diego Luna representa un paso importante para la presencia de talento mexicano en producciones de gran escala de Disney, tal como Enredados. De este modo, el actor mexicano se mantiene escalando con paso firme a internacional y reforzando la diversidad en el elenco.

Enredados ı Foto: Especial

¿En qué proyectos de Disney ha participado Diego Luna?

La relación de Diego Luna con Disney no es nueva. El actor de 46 años ha participado en proyectos clave de la compañía, tales como: