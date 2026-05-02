Lorde vive incómodo momento en concierto de CDMX y se enfurece; esto pasó

La cantante neozelandesa Lorde cerró su paso por México en el Palacio de los Deportes, en la capital del país, el viernes. Antes, la intérprete dio dos conciertos más, uno en Monterrey y otro en Guadalajara, como parte de su Ultrasound World Tour, que acompaña su más reciente álbum Virgin.

El último concierto en tierra azteca de la artista se realizó el 1 de mayo y reunió a más de 17 mil fanáticos. La velada transcurrió sin inconvenientes, hasta que, casi al final del show, los asistentes invadieron el espacio personal de la intérprete, enfureciéndola. Esto pasó.

Lorde vive incómodo momento en concierto de CDMX y se enfurece; esto pasó

En la recta final del espectáculo en el Palacio de los Deportes de la CDMX, el viernes, Lorde descendió del escenario principal para caminar entre los asistentes mientras interpretaba “David” y dirigirse a una tarima secundaria.

La intérprete intentó caminar en medio de la multitud, acompañada siempre de su equipo de seguridad. De un momento a otro, las manos del público se abalanzaban sobre su rostro, hombros, micrófono y hasta en su ropa.

La artista reaccionó con molestia y reclamó la actitud del público, gesto que fue captado en las pantallas del recinto. Además, varios asistentes grabaron el momento y se ve a Lorde gritar “Back off” a un fan que intentó jalar su vestuario. La expresión significa en español “retrocede” o “aléjate”.

lorde no vuelve a pisar este país (ojalá solo la tonta cdmx) por culpa de estos nacos!!!! pic.twitter.com/CvqbsvPMwk — Ossiel 🩻 (@dxxmdna) May 2, 2026

A pesar del incidente, Lorde logró llegar al escenario alterno y cerrar con los temas “Girl, so confusing” y “Ribs”. Posteriormente, compartió varias historias en Instagram donde expresó humor y gratitud, pese a su evidente molestia en el escenario.

I MADE IT TO THE DAVID WALK pic.twitter.com/fcmYdyFniZ — leon (@skyferrori) May 2, 2026

“You kept that alive all the way to the end. Only briefly feared for our mortality in the david walk lmao but it was perfect”, escribió Lorde junto a una foto de ella frente al escenario del Palacio de los Deportes de la CDMX.

La traducción sería: “Mantuvieron esto vivo hasta el final. Solo brevemente temimos por nuestra mortalidad en la caminata de ‘David’ lmao, pero fue perfecto”.

Pese al incómodo momento que vivió, la energía del público mexicano quizá terminó por conquistarla.