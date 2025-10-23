Lorde en México: Fechas, preventa y venta de boletos

Después de cuatro años sin presentarse en nuestro país, la cantante Lorde regresa con Ultrasound Tour, que incluye fechas para otros países de América Latina.

La gira de la cantautora de Nueva Zelanda inició en septiembre de 2025 en Estados Unidos, para luego trasladarse a Europa, a inicios de 2026, y llegar, finalmente, a Latinoamérica en primavera.

El tour acompaña al cuarto álbum de estudio de Lorde llamado Virgin, que fue lanzado el 27 de junio de este año. Aquí te contamos cuándo podrás corear temas como “Hammer” y “What Was That” en suelo azteca y qué días podrás comprar los boletos para los conciertos.

Lorde en México: Fechas y ciudades donde dará conciertos

Lorde tiene programados tres conciertos en México. Las fechas y las ciudades son las siguientes:

28 de abril de 2026, en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León.

30 de abril de 2026, en el Auditorio Telmex, en Guadalajara, Jalisco.

2 de mayo de 2026, en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México.

Preventa y venta de boletos para ver a Lorde en México

La preventa y venta de boletos en México para ver a la artista Lorde está a la vuelta de la esquina, ¡prepara la cartera!

Los clientes de Citibanamex podrán acceder a la preventa el 31 de octubre de 2025 a las 11:00 a.m., teniendo la oportunidad de adquirir sus entradas antes que el público en general.

Mientras tanto, la venta general estará disponible a partir del 2 de noviembre de 2025 a las 11:00 a.m.

Toma en cuenta que todos los boletos se podrán conseguir exclusivamente a través de la plataforma Ticketmaster México.

¿Cuáles serán los precios?

Aunque aún no se han revelado los precios oficiales para los conciertos de Lorde en México, se espera que los costos sean similares a los de la gira pasada.

Se estima que los boletos en zona general oscilarán entre $800 y $1,200 MXN, mientras que los de preferente podrían costar entre $1,500 y $2,500 MXN.

En cuanto a las entradas VIP o Platino, se calcula que superarán los $4,000 MXN. Además, se prevé la disponibilidad de paquetes VIP que incluirían mercancía exclusiva y experiencias especiales, aunque los detalles y beneficios específicos aún no han sido confirmados oficialmente por Ocesa ni Ticketmaster.

