Pink en México: ¿Cuáles son los precios de los boletos para su concierto en el Estadio GNP?

Pink llegará a México en abril del 2026, dio a conocer este viernes la organizadora de eventos en el país, Ocesa. Su próxima presentación ha generado emoción en quienes la recuerdan por clásicos del pop como ‘Try’ o ‘Just Give me a Reason’.

La cantante llegará a la CDMX como parte de su gira Carnival, donde promete sorprender a muchos con una gran puesta en escena. Y es que en los últimos años, Pink se ha vuelto famosa por su manera de sorprender sobre el escenario, ya que incluso ‘vuela’ sobre el público con la ayuda de arneses.

A continuación, te compartimos todo lo que se sabe sobre su presentación en el país, incluyendo los detalles de su preventa y venta de boletos, para que no quedes (tan) sorprendido sobre cuánto debes pagar para ir a verla.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Pink en CDMX?

La cantante llegará al Estadio GNP Seguros el 26 de abril del 2026. Si bien de momento solo hay una fecha, se espera que los boletos tengan una gran demanda, sobre todo por tratarse de una artista internacional y multifacética.

¡Por fin es real! @Pink llega al Estadio GNP Seguros el próximo 26 de abril🤘🏻🩷✨#PreventaBanamex: 22 de octubre.

Venta general a partir del 23 de octubre. pic.twitter.com/Y58zj4DQ3u — Ocesa Total (@ocesa_total) October 17, 2025

Boletos para Pink en CDMX

La venta de boletos se llevará a cabo por la boletera Ticketmaster. El 22 de octubre se llevará a cabo la preventa Banamex, mientras que la general será al día siguiente, 23 de octubre. Ambas se abren a las 14:00 horas de su día respectivo.

La plataforma de boletos recomienda que antes de comprar tus boletos entres a la plataforma y accedas a tu perfil, para facilitar la compra rápida. Verifica que tu número telefónico esté actualizado y como tip extra, que el método de pago que usarás esté pre guardado.

Si bien no se ha dado a conocer el precio de los boletos para ver a Pink, se espera que por la producción, los costos de los accesos vayan desde los mil 500 pesos mexicanos y hasta más de 5 mil pesos en zonas preferentes.

Esto sin tomar en cuenta que puedan haber costos mayores por boletos que incluyan algún paquete VIP o incluso precios dinámicos, como ya ha ocurrido en el pasado con la boletera.