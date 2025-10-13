Korn anuncia concierto en México: Fecha, precios de boletos en el Palacio de los Deportes

Korn viene a CDMX, todo lo que debes saber sobre la fecha y precios de boletos

La agrupación de Nu Metal Korn por fin regresa a México para dar un concierto en solitario en el Palacio de los Deportes el próximo 2026, para complacer a los fans que llevan tiempo pidiéndolos, después de su cancelación en un festival norteño.

Korn viene con sus grandes éxitos para revivir el nu metal de inicios de los 2000 y para saldar esa deuda pendiente de esa cancelación que se volvió viral en el Machaca Fest y que se dijo que dejaron tirado el show.

Fecha de Korn en CDMX

Korn se presentará en Ciudad de México el próximo 19 de mayo de 2026 en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira por América Latina.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Korn?

Los boletos salen a la venta en una preventa para Banamex el próximo 16 de octubre y contará con hasta 3 meses sin intereses para las entradas que tengan un costo superior a los 3 mil pesos.

Precio de los boletos para Korn en México

Los precios de los boletos para Korn aún no se dan a conocer, pero con base en los conciertos anteriores que se han realizado en el mismo recinto de artistas internacionales se puede obtener un estimado.

Los boletos podrían costar entre 6 mil pesos y 3 mil pesos los más caros, los que estén hasta adelante, pues cuando vino Justin Timberlake en la zona VIP de hasta adelante.

Otros boletos podrían tener un costo de entre los mil pesos y los 2 mil pesos, sin embargo, los fans tienen que esperar a que se realice la venta para conocer la lista de precios oficial para este gran concierto, uno de los más esperados por los fans del metal.

Korn ha estado de gira en Estados Unidos por lo que se espera que traigan el mismo setlist con temas como: Coming Undone, Freak on a Leash, Blind, Did my time, entre muchas más.