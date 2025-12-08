Diego Luna es nominado a Mejor Actor de Drama en TV para los Golden Globes 2026

Diego Luna durante la charla en el Hay Festival Querétaro, en fotografía de archivo.

El actor mexicano Diego Luna fue nominado en la categoría de Mejor Actor de Drama en Televisión para la edición 2026 de los premios Golden Globes, que se celebrará en febrero del próximo año.

Así se anunció en las redes sociales de la premiación, donde se informó que Luna nominado por su participación en la serie Andor, compite con otros actores como Gary Oldman, Mark Ruffalo y Adam Scott.

Congratulations to the 83rd #GoldenGlobes nominees for Best Male Actor – Television – Drama:



✨ STERLING K. BROWN | PARADISE

✨ DIEGO LUNA | ANDOR

✨ GARY OLDMAN | SLOW HORSES

✨ MARK RUFFALO | TASK

✨ ADAM SCOTT | SEVERANCE

✨ NOAH WYLE | THE PITT pic.twitter.com/CytgFHm7Xr — Golden Globes (@goldenglobes) December 8, 2025

El actor no ha reaccionado a su nominación, como sí lo hizo a la que recibió, por el mismo rol, por parte de los Critics Choice Awards. Este mismo certamen también nominó a Andor en la categoría de Mejor serie de drama.

Por otra parte, los otros nominados a la categoría de Mejor Actor de Drama en Televisión, junto con Diego Luna, son:

Sterling K. Brown , por Paradise

Gary Oldman , por Slow Horses

Mark Ruffalo , por Task

Adam Scott , por Severance

Noah Wyle, por The Pitt

La premiación se llevará a cabo el domingo 11 de enero a través de la cadena CBS en colaboración con Paramount+.

Para algunos críticos de cine, los Golden Globes son los primeros premios importantes del año, pues anteceden a los Óscar y marcan un precedente de quiénes podrían estar nominados al gran premio de La Academia, si bien este último no galardona trabajos de televisión.

Por su parte, Andor, parte de la franquicia Star Wars, es una serie cuya segunda temporada se estrenó este 2025, y está disponible a través de la plataforma Disney+.

