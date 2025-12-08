Diego Luna es nominado a Mejor Actor de Drama en TV para los Golden Globes 2026

El actor mexicano Diego Luna fue nominado en la categoría de Mejor Actor de Drama en Televisión para la edición 2026 de los premios Golden Globes, que se celebrará en febrero del próximo año.
Así se anunció en las redes sociales de la premiación, donde se informó que Luna nominado por su participación en la serie Andor, compite con otros actores como Gary Oldman, Mark Ruffalo y Adam Scott.
El actor no ha reaccionado a su nominación, como sí lo hizo a la que recibió, por el mismo rol, por parte de los Critics Choice Awards. Este mismo certamen también nominó a Andor en la categoría de Mejor serie de drama.
Vivir Quintana: No quiero dar por hecho que ya todo es éxito
Por otra parte, los otros nominados a la categoría de Mejor Actor de Drama en Televisión, junto con Diego Luna, son:
- Sterling K. Brown, por Paradise
- Gary Oldman, por Slow Horses
- Mark Ruffalo, por Task
- Adam Scott, por Severance
- Noah Wyle, por The Pitt
La premiación se llevará a cabo el domingo 11 de enero a través de la cadena CBS en colaboración con Paramount+.
Para algunos críticos de cine, los Golden Globes son los primeros premios importantes del año, pues anteceden a los Óscar y marcan un precedente de quiénes podrían estar nominados al gran premio de La Academia, si bien este último no galardona trabajos de televisión.
Por su parte, Andor, parte de la franquicia Star Wars, es una serie cuya segunda temporada se estrenó este 2025, y está disponible a través de la plataforma Disney+.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am