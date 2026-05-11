¿BTS en el Estadio Banorte? Suga pide un estadio más grande para su regreso a México | VIDEO

¿BTS en el Estadio Banorte? Suga pide un estadio más grande para su regreso a México

Las redes sociales estallaron durante la noche del 10 de mayo después de que Suga, uno de los integrantes de BTS, preguntara al ARMY mexicano si existe un recinto con mayor capacidad que el Estadio GNP en el país, pues mencionó que cuando regresen a México, planean presentarse ahí.

Rápidamente, en plataformas como X se hizo tendencia el hashtag #BTSenElAzteca, en referencia al ahora renovado Estadio Banorte, el cual alcanza a albergar a 87 mil espectadores. El comentario del integrante de BTS muestra el entusiasmo del grupo por regresar próximamente.

Army México dejando la vara muy alta con más de 70 mil personas afuera del estadio GNP en México. pic.twitter.com/zlGK8H1VT0 — aleex (@AleexRivera1) May 11, 2026

¿BTS se presentará en el Estadio Banorte?

Parece ser que la agrupación surcoreana conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quedó muy satisfecha con ARMY en México. Las fans acudieron a ver a los famosos durante su visita a Palacio Nacional, donde se reunieron con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La banda ofreció tres conciertos con lleno total en el Estadio GNP los días 7, 9 y 10 de mayo, donde disfrutaron de la energía de sus fans, quienes abarrotaron las calles cercanas después de que no todos alcanzaron boletos.

Fue durante el último concierto que Suga confirmó que regresarán al país y propuso llevar su espectáculo a un recinto más grande, para que las ARMY que no pudieron asistir en esta ocasión, obtengan un boleto y los vean en el escenario.

110526 ✦ Discurso final de SUGA no último show na Cidade do México

↳ CDMX D-3#SUGA: “Assim como este estádio está lotado de pessoas aqui dentro, me disseram que também tem muita gente lá fora esperando. Por acaso existe algum estádio ainda maior aqui no México? Então, da… pic.twitter.com/UdhBMfelx0 — MYG TEAM BR (@mygteambr) May 11, 2026

“Así como este estadio está lleno de personas aquí dentro, me dijeron que también hay mucha gente afuera esperando. ¿Por casualidad hay algún estadio aún más grande aquí en México?“, cuestionó el músico surcoreano.

Agregó: “Entonces, la próxima vez que vengamos, ¡tenemos que presentarnos en ese lugar! Realmente me divertí mucho en estos tres días. Me voy llevando solo grandes recuerdos de México. ¡Chicos, muchas gracias!”, dijo.

Algunos comentarios por las palabras del rapero fueron las siguientes:

"El hecho de que SUGA miró a la multitud AFUERA del estadio y de inmediato empezó a pensar en un lugar aún más grande“.

"Si la multitud afuera se ve tan grande como la de adentro, BTS definitivamente necesita una parada más grande en México la próxima vez“.

"SUGA acaba de prometerle a México un estadio aún más grande la próxima vez. Los fans de afuera se lo merecen“.

"No creo que ni siquiera el Estadio Azteca sea suficiente para ustedes“.

Aunque de momento se desconoce cuándo regresará BTS a México, se presume que la fecha será en 2027, como mencionó anteriormente Claudia Sheinbaum. ARMY propone que se considere a más estados de la República como Guadalajara o Monterrey, para que más fans tengan la oportunidad de verlos en vivo.