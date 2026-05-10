RM de BTS visita Ciudad Universitaria y el Anahuacalli | FOTOS

La visita de BTS a México ha causado furor en ARMY, las fans de la agrupación que han procurado mantenerse respetuosas al evitar buscar a los artistas por la ciudad, quienes como respuesta han publicado videos y fotos de los lugares que han visitado.

Recordemos que BTS llegó a México este pasado miércoles 6 de mayo para ofrecer una serie de tres conciertos en el Estadio GNP, los cuales terminarán este domingo 10 de mayo. Sobre ello, las fans esperan que los famosos tengan una grata experiencia en el país que les haga regresar pronto.

Drone shot of the crowd outside and inside the stadium for BTS ARIRANG WORLD TOUR in Mexico City.



Armys blocked both routes of Rio Churubusco Avenue to listen to BTS perform🔥🇲🇽👏 pic.twitter.com/iUdzpZSOjE — ARIRANG World Tour (@ARIRANGWT) May 10, 2026

RM visita CU y el Anahuacalli en el paso de BTS por CDMX

Ahora, fue RM quien causó furor en redes sociales al publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotos que lo muestran en CU y después en el Museo Anahuacalli, revelando así algunas de las salidas que ha tenido en esta temporada.

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Según las fans, Kim Namjoon, como se llama el rapero, es considerado como el más intelectual del grupo, por lo que consideraron muy ad hoc que buscara sumergirse en las raíces culturales y arquitectónicas de la capital mexicana.

El líder del grupo visitó el Espacio Escultórico de la UNAM, optando por una actividad cultural para conocer el sur de la ciudad. Este sitio fue inaugurado en 1979 y es una obra de arte ambiental que consiste en un anillo de prismas de concreto sobre un mar de lava petrificada.

En las imágenes compartidas por el rapero, se les puede ver sentado en el pasto, rodeado por vegetación y en una zona protegida por la Reserva Ecológica de la UNAM.

Después de su paso por la UNAM, RM se trasladó al Museo Anahuacalli, una joya arquitectónica diseñada por el muralista Diego Rivera. El edificio construido con piedra volcánica fue creado como un templo para las artes, donde resguardó su inmensa colección de piezas prehispánicas.

En sus fotografías, destaca la tranquilidad y juegos entre luces y sombras en los espacios culturales. Las fans destacaron que el famoso hizo “namjooning”, un término acuñado por ARMY relacionado al famoso.

El namjooning son actividades que el famoso realiza para recargar energías, las cuales consisten en visitar museos y galerías de arte, pasear en bicicleta o caminar por parques, observar la naturaleza, leer libros de filosofía y disfrutar de la soledad y la tranquilidad.

Sin duda alguna, BTS no se ha quedado quieto en el hotel y los músicos no han desaprovechado la oportunidad de tener experiencias diferentes en la CDMX, desde ir a las luchas hasta visitar museos y otros espacios de cultura.