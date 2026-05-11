Sol León es una empresaria y creadora de contenido que triunfa en redes sociales, destacando recientemente por su éxito como ganadora de La Mansión VIP, el reality show de HotSpanish por YouTube.

El éxito de Sol León ha hecho que el público quiera saber más detalles sobre ella, incluyendo quiénes son las dos hijas de la influecer sinaloense, conocidas como Luciana y Miranda León. Ahora te contamos qué se sabe de ellas.

¿Quiénes son Luciana y Miranda, las hijas de Sol León? ı Foto: Especial

¿Quiénes son las hijas de Sol León?

La empresaria tiene dos hijas, quienes años atrás la acompañaban constantemente en redes sociales. La mayor se llama Miranda y tiene 19 años de edad, pues nació el 1 de septiembre de 2006.

La relación entre Miranda y su mamá ha sido la más compleja, pues en el pasado, hubo un enorme pleito donde la joven se salió de la casa de su madre y ha tenido problemas por la ex pareja de ambas.

Fue en 2024 que Sol aseguró que su hija huyó de la casa con Ysrael Barajas, pero la chica replicó que la corrieron. “Miranda recapacita, ninguna mujer merece ser manipulada por ningún pend***”, pidió en su momento la famosa.

A pesar de todo, parece que actualmente madre e hija han logrado reconstruir su vínculo, ya que Miranda no perdió la oportunidad de enviar mensajes de apoyo a su madre en La Mansión VIP. La joven es creadora de contenido y hace música pop.

Por otro lado, la menor de las hijas se llama Luciana y según Sol, cumplirá los 15 años de edad este 2026. Ella ha destacado por tener una personalidad divertida y muy relajada.

En varios momentos, la joven se ha hecho viral por sus ocurrencias, como cuando estaban promocionando el nuevo labial de la marca de su mamá y a ella se le ocurrió pintarse toda la cara con el labial, lo que resultó en que se quedara con la piel manchada por mucho tiempo.

Luciana visitó a su mamá en La Mansión VIP recientemente, como un regalo por su cumpleaños 15. Además, se encuentra en un proceso de pérdida de peso, que encendió rumores entre los seguidores de si se había sometido a algún tipo de operación para bajar tallas.

Las redes sociales han visto crecer a las hijas de Sol León durante los últimos años y celebran el cariño que existe entre las tres, pues han mostrado una relación sincera de madre e hijas.