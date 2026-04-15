¿Cuántos perros tiene Sol León de qué raza son y cómo se llaman?

La estancia de Sol León en La Mansión VIP, el proyecto de HotSpanish, sigue generando titulares que trascienden la convivencia. La Reina de las fajas, acostumbrada a los lujos, ha sorprendido al público al realizar tareas domésticas, pero lo que realmente capturó la atención fue su reciente confesión sobre uno de sus gastos más extravagantes, su enorme familia canina.

Durante una charla con sus compañeros Aldo Duro y Aída Victoria Merlano, Sol reveló que en su hogar viven 40 perros de la raza Pomerania.

Ante la sorpresa de los presentes, la empresaria aseguró conocer el nombre de cada uno y detalló la logística que requiere su cuidado.

Para garantizar el bienestar y la higiene de una familia canina tan numerosa, la empresaria emplea a siete niñeras dedicadas exclusivamente a la atención de sus mascotas.

Esta estrategia significa una inversión millonaria, pues Sol León detalló que cada ejemplar tuvo un costo de entre $10,000 y $30,000 dólares, justificando estas cifras por la pureza de su linaje y su carácter exótico.

Sin embargo, a pesar del profundo cariño que les tiene, admitió sentir cierto arrepentimiento por haber acumulado tantos perros, debido a la extrema responsabilidad que representa su mantenimiento diario.

Debido a la gran cantidad de ejemplares, no hay una lista oficial de todos los nombres de estos cachorros. En muchas ocasiones, ella o sus hijas se refieren a ellos por sus características físicas o colores, ya que parte del valor de sus perros es por la exclusividad de sus tonalidades.

El Pomerania es una raza de tamaño toy, pesan entre 1.5 y 3.5 kg, conocida por su doble pelaje. A menudo descritos como “perros grandes en cuerpos pequeños”, son animales inteligentes, alertas y valientes.

A pesar de su apariencia frágil, son excelentes vigilantes y compañeros longevos que pueden vivir hasta 16 años.

Sin embargo, requieren cuidados específicos, como cepillados frecuentes para evitar nudos y el uso de arnés para proteger su delicada tráquea.

Con cada confesión, la sinaloense consolida su posición como la figura más polémica y comentada del las redes.