¿Quién es Queen Buenrostro de La Mansión VIP?

Queen Buenrostro forma parte de la lista de personajes que participarán en la primera edición del reality show que se estrenó este 12 de abril en YouTube, La Mansión VIP.

Queen Buenrostro no solo es conocida por ser creadora de contenido y contar con millones de seguidores en redes sociales, pues también ha estado involucrada en diversas polémicas con otras personas conocidas.

Una de las más recientes polémicas implica a su actual pareja y compañero de La Mansión VIP, Luis “Suavecito” Guillén, pues fue señalada por presuntamente haber traicionado a Kim Shantal, quien era su anterior pareja.

Durante su participación en La Mansión VIP, Queen Buenrostro aseguró que no es amiga cercana de Kim Shantal, pues ambas son solamente compañeras de trabajo, y dijo que su vínculo amoroso con Suavecito comenzó mucho después de que estos terminaran su relación.

¿Quién es Queen Buenrostro?

Ana Daniela Martínez Buenrostro, la creadora de contenido mejor conocida como Queen Buenrostro, nació el 8 de enero de 1997 en California, Estados Unidos, por lo que tiene 29 años de edad.

Además de contar con un contenido variado en redes sociales y hacerse conocida por su participación en el canal Badabun, Queen Buenrostro también es propietaria de una agencia de viajes y cofundadora de Kyoza Express, InguesuBurger y TKRBN.

Queen Buenrostro cuenta con estudios en diseño de modas y mercadotecnia, pues en 2018 estudió en el Fashion Institute of Design and Merchandising de Los Ángeles, California.

En su cuenta de TikTok Queen Buenrostro compartió cómo preparaba su ropa y todo lo necesario para su participación para los 30 días que participará en La Mansión VIP, incluyendo todo lo que le preparó su estilista personal para las galas.

Queen Buenrostro ı Foto: Especial

La creadora de contenido contó con una extensa lista de preparativos para el reality show, incluyendo compras, visitas a su dermatóloga, el salón de belleza para ponerse nuevas extensiones de cabello, depilaciones, faciales y demás cuidados personales.

La participación de Queen Buenrostro ha sido destacada por medio de varios fragmentos que publican en redes sociales, incluyendo las interacciones que tiene con su actual pareja.

También se ha viralizado un momeno en el que Niurka Marcos la defiende a Queen luego de que se desatara la conversación sobre su relación con Suavecito, pues Sol León la cuestionó sobre el chisme que hay en redes sociales

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