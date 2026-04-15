¿Quién es Sol León de La Mansión VIP, edad, estatura, de dónde es?

El mundo de los reality shows digitales ha encontrado a su nueva protagonista. Sol León, la empresaria, ha decidido cambiar la comodidad de su hogar por la convivencia extrema en el proyecto más ambicioso del año en redes sociales, La Mansión VIP.

Conocida por su personalidad transparente y explosiva, la sinaloense llega a este formato dispuesta a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes del internet en México.

Estrenado en abril de 2026, La Mansión VIP es un reality show creado por el influencer HotSpanish. En este formato, 16 celebridades del internet conviven bajo vigilancia las 24 horas del día con transmisión en YouTube.

La pareja hizo oficial su relación en febrero de 2026 ı Foto: Redes sociales

El programa divide a los participantes en equipos que compiten diariamente por comida y lujos, con el objetivo de generar polémica entre los personajes.

¿Quién es Sol León? La Reina de las fajas

Marisol López León, originaria de Culiacán, Sinaloa, es la mente detrás de Sol Beauty and Care. Con más de 2 millones de seguidores en TikTok, transformó las fajas en un objeto de deseo aspiracional bajo su diseño Reloj de Arena.

A sus 38 años, Sol León mantiene una presencia física imponente con una estatura de 1.70 metros y un peso que oscila entre los 51 y 53 kg, cifras que suele compartir con sus seguidores.

Su visión de negocio quedaron demostradas cuando, tras perder parte de su cabello por un tinte fallido, decidió lanzar su propia marca de pelucas, sumándola a sus exitosas líneas de maquillaje y pupilentes.

En el ámbito personal, es madre de Miranda y Luciana, quienes ya siguen sus pasos en la música y el modelaje, respectivamente.

Además, tras su divorcio de Roberto López a finales de 2024 a causa de una infidelidad, la empresaria ha reforzado su imagen de mujer independiente y fuerte ante su audiencia. Su pareja actual es Álex Bahena, quién trabajó anteriormente para ella.

A pesar de los constantes rumores sobre su fortuna y acusaciones de bancarrota que ella ha negado tajantemente, su participación en este reality confirma que su relevancia sigue intacta.

Sol León no solo compite por un premio, sino por reafirmar que su marca personal es una de las más rentables y vigentes del mercado hispano.