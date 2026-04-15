El programa La mansión VIP es uno de los realities más comentados del momento pues reúne a diversas personalidades del espectáculo, influencers y figuras emergentes que buscan conquistar al público durante un mes, al mismo tiempo que compiten por el jugoso premio de 2 millones de pesos que está en disputa.

Entre los participantes destaca Eli Esparza, quien ha despertado gran curiosidad entre los seguidores del programa por su estilo, carisma y presencia frente a las cámaras. Su incorporación al programa de HotSpanish ha generado curiosidad entre los internautas; conoce su edad, estatura y lugar de origen.

¿Quién es Eli Esparza de La Mansión VIP? Edad, estatura, de dónde es

Eli Esparza es una joven originaria de Estados Unidos, que actualmente vive en Oklahoma City. La creadora de contenido nació en una familia que es originaria de México, por lo que, aunque no nació en el país azteca, habla español y tiene corazón mexa.

Nació en junio de 1996, por lo que en unos meses cumplirá 30 años. En redes sociales suele subir videos de POV, lip sync, baile, comedia, belleza y moda.

Su carrera en el mundo digital empezó a publicar contenido en TikTok en enero de 2020; incluso Eli Esparza publicó algunos clips con Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, dos influencers mexicanos populares. En dicha red social, acumula 16 millones de seguidores; en Instagram, cuenta con 3,5 millones.

La influencer tiene dos hijos pequeños y tiene una relación con un hombre al que apoda El Pichón.

Su llegada a La Mansión VIP le brinda la oportunidad de hacer crecer sus números en redes sociales y acercarse con su audiencia actual, pues el reality es transmitido 24/7 a través de YouTube.

¿Quiénes participan en La Mansión VIP?

Los participantes de La Mansión VIP son influencers y algunas figuras conocidas del mundo del espectáculo, quienes compiten por ganar 2 millones de pesos y permanecerán encerrados durante un mes:

Sol León

Eli Esparza

Aldo Arturo

Niurka Marcos

Naim Darrechi

Katy Cardona

Alfredo Adame

Queen Buenrostro

Carlos Alberto

El reality show puede verse completamente en vivo mediante el canal de YouTube de HotSpanish Vlogs.