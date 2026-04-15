Naim Darrechi ha vuelto a ocupar titulares en el mundo del entretenimiento gracias a su participación en el reality show La Mansión VIP. El joven influencer, conocido por su polémica relación con la veracruzana Yeri Mua, se ha convertido en uno de los concursantes más comentados del programa debido a sus controversiales comportamientos.

A raíz de su ingreso al programa de HotSpanish, el público siente interés por conocer su trayectoria, edad y origen; en La Razón te contamos.

¿Quién es Naim Darrechi, ex de Yeri Mua que participa en La Mansión VIP? Edad, estatura, de dónde es

Naim Darrechi, cuyo nombre completo es Naim Alejandro Darrechi, nació el 28 de febrero de 2002 en Mallorca, España. Actualmente tiene 24 años.

Es considerado uno de los creadores de contenido más polémicos de habla hispana. Su carrera comenzó en TikTok, donde alcanzó millones de seguidores gracias a sus videos musicales y de entretenimiento, lo que le permitió expandirse luego a plataformas como Instagram y YouTube.

En Instagram tiene 5,8 millones de seguidores, mientras que en TikTok acumula 29,6 millones.

Naim Darrechi mide aproximadamente 1.80 metros de estatura y tiene un cuerpo atlético, lo que lo ha convertido en una figura llamativa dentro de la industria del modelaje y la música urbana. Además de su faceta como influencer, ha incursionado en la música con temas como “Escápate” y “Mala Mía”, que le han dado notoriedad entre el público joven.

Su relación con la creadora de contenido Yeri Mua lo colocó en el centro de la polémica, pues, tras su ruptura, ambos han protagonizado enfrentamientos públicos, amenazas y acusaciones de acoso.

Ahora, Naim Darrechi participa en La Mansión VIP, un reality show creado por HotSpanish. Esto representa una nueva oportunidad para el mallorquín de reinventarse y conectar con una audiencia más amplia, aunque su historial de controversias asegura que su paso por el programa no pasará desapercibido.

¿Quiénes participan en La Mansión VIP?

Los participantes de La Mansión VIP son influencers y algunas figuras conocidas del mundo del espectáculo, quienes compiten por ganar 2 millones de pesos:

Sol León

Eli Esparza

Aldo Arturo

Niurka Marcos

Naim Darrechi

Katy Cardona

Alfredo Adame

Queen Buenrostro

Carlos Alberto

El reality puede verse mediante el canal de YouTube de HotSpanish Vlogs, sin costo.