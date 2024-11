Yeri Mua asegura que Naim Darrechi se coló a la fiesta de Belinda y la acosó | VIDEO

Yeri Mua reveló que en la fiesta de Belinda de Halloween, se encontró con Naim Darrechi y volvió a sufrir acoso por parte del influencer español. La artista se mostró devastada y furiosa sobre la situación, por el amargo trago que experimentó dentro de la celebración.

Por un lado, la cantante ha demostrado que es más que una persona graciosa en Internet, pues ha conseguido hacer crecer una carrera musical a pesar de lo polémica de su música, mientras que su ex pareja no ha dejado de lado las fuertes polémicas.

Yeri Mua acusa a Naim Darrechi de nuevo

En la noche del miércoles, Yeri Mua se había mostrado muy entusiasmada de estar en la fiesta de Halloween de la intérprete de ‘Luz sin gravedad’, pues compartió detalles sobre su disfraz y la convivencia, pero la alegría se disipó con un turbio mensaje de la joven sobre su ex, Naim Darrechi.

Yeri Mua se encontró a su ex (Naim Darrechi) en la fiesta de Belinda.



Grabó y expuso el momento, asegura que Belinda no lo invitó, se coló a la #Beliween2024 pic.twitter.com/MrYsZFhlVY — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 31, 2024

“Me topé al agresor de mi ex en la fiesta y me empieza a acosar porque quería hablar conmigo, mi amiga me tuvo que ayudar”, expresó y dejó claro que no está bien que el creador de contenido permanezca en el país.

En ese sentido, señaló, “sigan dejando que viva en México y va a seguir haciéndole eso a las mujeres, Ya regrésenlo a España porfa, ¿o no fue suficiente con las declaraciones de Mar Lucas?“, señaló.

Ante esto, Naim Darrechi reaccionó con una historia en Instagram donde mostraba un momento en que la mujer hablaba bien de él hace poco y señaló, “Yeri, eres bien doble cara y bien hipócrita".

Las turbias acusaciones contra Naim Darrechi

Fue tras terminar su relación que Yeri Cruz Varela, nombre completo de Yeri Mua, compartió en redes sociales que había sido violentada por su pareja, ante lo que recibió el apoyo de sus seguidores, pero también las críticas de muchos, quienes la señalan por su forma de elegir pareja.

Sin embargo, antes de la influencer, al famoso ya lo habían acusado por quitarse el condón o engañar a sus parejas sexuales al decirles que era infértil, algo que él mismo aceptó.

No es la primera ni va a ser la última… Ya sabemos como es Naim, lo vimos con Yeri Mua y con el episodio del aeropuerto en el que agredió, vejó y escupió a varios periodistas.



Esto no puede quedar impune. https://t.co/5ryeH5WsoP pic.twitter.com/IsalokzABN — Deluxito🐆✨ (@_deluxito_) October 27, 2024

Recientemente, la creadora de contenido y cantante Mar Lucas, acusó a Naim Darrechi por haber sido violento con ella durante su relación y además, de amenazarla con publicar contenido íntimos de ambos cuando eran novios, lo cual aseguró la joven que arruinaría su carrera. Ante esto, Yeri Mua mostró su apoyo contra el famoso.