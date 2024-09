Yeri Mua acusa a su novio Jey F de violentarla y sus fans no le creen: 'esa historia ya se contó'

Yeri Mua es conocida por sus polémicas y por meterse en relaciones al parecer muy violentas, además de que cada una de sus acciones hace que pierda credibilidad entre sus seguidores, pues ahora la famosa influencer denunció que su actual novio Jey F la violentó… pero sus mismos fans salieron a desacreditar sus señalamientos, calificándolos como calumnias.

A través de redes sociales, Yeri Mua afirmó que su novio Jey F la violentó y que le quitó y rompió su celular, además de que compartió unas fotos de lo sucedido. Agregó que su macho i siquiera se disculpó con ella por lo acontecido.

No obstante, al poco rato eliminó tales fotos y tales señalamientos, lo cual hizo sospechar a sus fans respecto a si lo que dijo que pasó realmente sucedió.

Por ello, sus fans de Yeri Mua se manifestaron en sus posts, no para externarle su apoyo, sino para criticarla y decirle que ya no le creen nada, pues afirman que siempre anda diciendo lo mismo de sus ex parejas y que nunca termina en anda bien. Ante ello, le solicitaron de la manera más atento ir a terapia psicológica para atenderse sus problemas mentales, de mitomanía y su incapacidad para estar sola y andar con el primer sujeto que se le acerca.

“Ya nadie le cree a Yeri Mua cierto???!!", "Yeri siempre quiere funar a todos", "Ya se veía venir. Lo de siempre con Yeri mua", "Ahora no le voy a dar el gusta a la yeri, apoyo a jey", "La misma historia de siempre, lo bueno que esta vez ya no le van a echar la culpa a cierto ser qué es lo mejor que ella ha tenido en su vida, interesado él si quería el bienestar de Yeri", "Yeri terminando mal en su relación... Una vez más, todos están mal menos ella... Otra vez" y "Esa historia ya se contó y varias veces", le dijeron.