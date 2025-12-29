¿De qué murió Kevin Autista, el TikToker por el que exigen justicia?

Kevin Autista era un creador de contenido que compartía su experiencia personal por medio de TikTok, en donde sus videos ayudaban a los usuarios a generar consiencia sobre dicho transtorno.

El pasado 25 de diciembre se dio a conocer la muerte de Kevin Autista, por lo que muchos usuarios comenzaron a compartir publicaciones y videos lamentando el fallecimiento de creador de contenido.

Algunos usuarios incluso comenzaron a compartir comentarios y publicaciones exigiendo justicia para Kevin, y esto se debe a la causa de la muerte del creador de contenido peruano.

¿De que murió Kevin Autista?

Kevin Autista falleció este 25 de diciembre en Arequipa, Perú, y de acuerdo con la información que se conoce, el joven de 29 años de edad se habría suicidado luego de recibir hostigamiento de manera constante en la universidad a la que acudía.

De acuerdo con una entrevista realizada por el medio peruano RPP Arequipa a la madre de Kevin, este habría sido víctima de hostigamiento propiciado por una profesora de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú.

Lener Yeferson Choque Laura, mejor conocido como Kevin Autista, habría comunidado a su madre, Luisa Lara, que recibía hostigamiento verbal por parte de una de sus profesoras quien le revisaba la Tesis, lo que derivó en el suicidio del jóven.

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) emitió un comunicado en el que expresa sus condolencias hacia los familiares del jóven, quien era estudiante de la Escuela Profesional de Gestión de la Facultad de Administración.

Asimimo, informaron que no existía registro de alguna solicitud por parte de Lener, sin embargo, exhortaron a la comunidad universitaria a “interveenir y no guardar silencio frente a situaciones que pueden afectar la dignidiad, así como la integridad física y emocional de las personas.”

Kevin Autista cuenta con un total de 26 mil 200 seguidores en TikTok, misma red social por la que la creadora de contenido Sinai Legarretacompatió que las personas con autismo tienen entre tres y nueve veces más de probabilidad de morir por suicidio.

“Hay que dejarlo muy en claro, el autismo no causa el suicidio, lo que incrementa el riesgo son las condiciones que nos rodean, la violencia, el acoso, la falta de apoyos, y la indiferencia institucional” comparte la creadora de contenido por medio de un video.

Este lunes 29 de diciembre la familia de Kevin realizó una vigilia en su honor, por lo que pidieron a las personas que asistieran llevar velas, globos blancos y pancartas para realizar un recorrido que comenzaría en la puerta de Ingeniería de la UNSA para concluir en la Plaza de Armas.

