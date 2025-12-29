¿Quién es Kevin Autista, el creador de contenido que falleció y por qué exigen justicia?

El 25 de diciembre se dio a conocer el fallecimiento de un jóven de 29 años de edad en Perú, quien era un creador de contenido conocido en redes sociales como Kevin Autista.

Kevin era un creador de contenido y activista peruano, quien por medio de videos promovía la concientización sobre las personas autistas compartiendo su experiencia personal.

Muchos usuarios de redes sociales lamentaron el fallecimiento del joven peruano, y su hermana incluso publicó un video en el que aparece el féretro de Kevin, en el que también se pueden observar a varias personas que tenían globos blancos y una leyenda.

“Mi imperio romano fue cuando vi a mi hermanito en un ataúd, mi mamá ela me consolaba y abrazaba, yo perdi a mi hermano pero ella perdió a su hijo” compartió su hermana en redes sociales.

Publicación de la hermana de Kevin tras su muerte ı Foto: Redes Sociales

Los videos sobre el fallecimiento del creador de contenido se encuentran llenos de mensajes de condolencias, pero también hay algunos comentarios en los que exigen justicia par Kevin.

¿Qué le pasó a Kevin Autista?

Diversas organizaciones dedicadas a difundir información sobre las personas con autismo lamentaron el fallecimiento de Kevin, reconocieron la labor de enseñana que realizó por medio de sus videos y le rindieron homenaje.

De acuerdo con la información que se conoce, el fallecimiento de Kevin Autista fue ocasionado por un suicido, y algunas versiones señalan que este podría haber sido provocado por presunto hostigamento.

Los familiares de Lener Yeferson, conocido como Kevin Autista, acudieron a la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, Perú, con la finalidad de exigir justicia y pedir que se realicen investigaciones por presunto hostigamiento.

Kevin Autista ı Foto: Especial

De acuerdo con una entrevista realizada por el medio peruano RPP Arequipa, Laura, quien es la madre de Kevin, pide al rector de la universidad a la que asistía a su hijo que escogiera adecuadamente personal docente para que los jóvenes no sufran lo mismo que el creador de contenido.

“Quisieran que me apoyen las personas en general para que el rector escoja a su personal y para que nadie sufra lo mismo que ha pasado a mi hijo” comparió Laura, quien dijo que una profesora presuntamente hostigaba al jóven.

Laura informó que una profesora de Kevin rechazó en repetidas ocasiones la Tesis del creador de contenido, además de minimizarlo y ejercer violencia verbal en su contra, “se burlaban de él y también decían: por qué se junta con ese enfermito”, dijo su madre, quien precisó que su hijo demostró toda su capacidad intelectual en la universidad.

Entrevista a la madre de Kevin Autista ı Foto: Especial

