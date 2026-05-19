Falla WhatsApp Web HOY 19 de mayo de 2026: usuarios reportan caída

Usuarios reportaron este martes 19 de mayo de 2026 una caída parcial de WhatsApp Web, generando problemas para ingresar al servicio desde computadoras y provocando miles de quejas en redes sociales.

Las fallas comenzaron a detectarse durante la tarde, cuando personas que intentaban abrir la plataforma notaron comportamientos inusuales, como cierres inesperados de sesión, errores de carga y redireccionamientos automáticos hacia Facebook.

De acuerdo con reportes difundidos en plataformas como X y sitios de monitoreo digital, el problema afectó principalmente a la versión web y de escritorio de WhatsApp, mientras que la aplicación móvil continuó funcionando con relativa normalidad para algunos usuarios.

@WhatsApp web is down



Feels like someone hit "Accept All" on a 2,000-line AI prompt, and pushed straight to production without looking at the diffs💀 pic.twitter.com/Og9BTLibTe — Ayush Barnwal | Building (@Col_ASY) May 19, 2026

Uno de los errores que más llamó la atención fue que, al intentar ingresar a WhatsApp Web, el sistema redireccionaba automáticamente a la página de inicio de sesión de Facebook, situación que provocó confusión y preocupación entre usuarios que pensaron que podía tratarse de un virus o un problema de seguridad.

Sin embargo, especialistas y medios tecnológicos señalaron que el comportamiento estaría relacionado con la infraestructura compartida de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Según el portal Downdetector, los principales problemas reportados estuvieron relacionados con:

Fallas en WhatsApp Web

Problemas para iniciar sesión

Dificultades para sincronizar dispositivos

Errores de conexión

Lentitud para cargar conversaciones

Además de México, usuarios de países como Brasil y Reino Unido también comenzaron a reportar afectaciones similares, lo que apunta a una interrupción internacional del servicio.

Hasta el momento, Meta no ha emitido un posicionamiento sobre las causas de la caída ni el tiempo estimado para el restablecimiento total de la plataforma.

Como suele ocurrir durante este tipo de fallas masivas, miles de usuarios migraron temporalmente a otras redes sociales para compartir memes, capturas de pantalla y confirmar si el problema era generalizado. En pocas horas, “WhatsApp Web”, “Meta” y “Facebook” se colocaron entre las principales tendencias digitales.

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MSL