¿Qué le pasó a Marta del Castillo, caso que inspira serie de Netflix?

Netflix producirá una miniserie de ficción que será grabada en Sevilla, y esta estará inspirada en el caso de Marta del Castillo, y en colabración y apoyo de la familia de Marta; esta serie será producida por Bambú Producciones.

Además de esta, en la plataforma también se encuentra disponible la miniserie documental del 2021 titulada ¿Dónde Está Marta? En la que relata la historia de desaparición de esta joven.

En los tres capítulos se muerta la historia de la desaparición de Marta, se presentan las descripciones de familiares y amigos, la búsqueda del cuerpo de la joven, y el juicio que enfrentaron los sospechosos por su asesinato.

¿Qué le pasó a Marta del Castillo?

Marta del Castillo era una joven de 17 años de edad que desapareció luego de haber salido de su casa para ver a su exnovio, Miguel Carcaño, el 24 de enero del 2009.

De acuerdo con la confesión de la expareja de Marta, él asesinó a la joven, pero aún después de 17 años el cuerpo de del Castillo nunca ha sido localizado, por lo que aún existen varias incertidumbres sobre este caso.

Miguel Carcaño confesó haber asesinado a Marta, razón por la cual recibió una sentencia de 21 años en prisión, al igual que Francisco Javier García, alias “El Cuco”, quien fue señalado por encubrimiento.

Marta del Castillo ı Foto: Especial

Pese a que Carcaño confesó haber arrojado el cuerpo de Marta al río Guadalquivir, posteriormente afirmó que habría colocado el cuerpo de la joven en un contenedor, esto para luego asegurar que fue “El Cuco” quien la asesinó; y además, que la violó.

Sobre la desaparición del cuerpo de Marta Castillo existen otras personas que fueron implicadas:

Francisco Javier Delgado: H ermano de Carcaño, fue absuelto de prisión preventiva luego de haber sido acusado por encubrimiento, y por ayudar a deshacerse del cuerpo de Marta

Samuen Benítez : Amigo de Carcaño, permaneció 01 meses en prisión preventiva por encubrimiento, y por ayudar a deshacerse del cuerpo de Marta

María García: Novia de Delgado, acusada por encubrimiento, fue absuelta

Familiares y amigos de Marta del Castillo ı Foto: Especial

Durante estos años la familia de Marta ha continuado en búsqueda de su cuerpo en al menos 70 lugares de la provincia de Sevilla, incluyendo las orillas del río, una zanja, una finca, y el vertedero de Alcalá de Guadaira.

Hasta el momento no se sabe cuál de las versiones que confesó Miguel Carcaño es la real, y tampoco se tiene información sobre la verdadera causa de la muerte de Marta del Castillo.

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