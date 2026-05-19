¿Qué pasó con QToon, volverá? Esto sabemos

Desde hace unos meses hay una pregunta que se repite entre los usuarios de QToon, pues esta aplicación no permite que las personas accedan como regularmente lo hacen.

Además, también se ha reportado por medio de diversos foros que existen aplicaciones que son imitaciones falsas, pues la aplicación original se encuentra oculta en la Play Store.

De acuerdo con los internautas, se debe ingresar a la página oficial de QToon para poder encontrar la aplicación, por lo que recomiendan no instalar dichas aplicaciones para no poner en riesgo su información.

QToon ı Foto: Redes Sociales

¿QToon volverá?

El 6 de febrero QToon informó por medio de sus redes sociales que algunos usuarios presentaban un problema de acceso a la aplicación y al sitio web en algunas regiones del mundo.

Apuntaron que su equipo técnico se encontraba realizando investigaciones para detectar el problema, por lo que incluso invitaron a los usuarios a enviarles un correo o un mensaje directo si es que estaban teniendo problemas para acceder.

Pese a que esta publicación ya tiene más de tres meses, hasta el momento no se ha emitido algún otro tipo de información sobre el problema que sus seguidores continúan presentando.

Aunque la página web de QToon se encuentra disponible, esta se encuentra en mantenimiento por el momento, lo que brinda un poco de esperanza para aquellos que continúan en espera de que esta vuelva a su normalidad.

Internautas apuntan que QToon podría regresar a partir del 30 de mayo, pero esta información no ha sido confirmada por la propia aplicación o página web, por lo que solamente queda esperar.

¿Qué es QToon y qué tan seguro es?

QToon es una página web, y una aplicación móvil, en la que las personas pueden acceder a manga, manhua, cómics, manhwa y webtoons; sin embargo, esta es una página que presuntamente no cuenta con derechos de autor para distribuir el contenido.

En esta aplicación se pueden encontrar una diversidad de géneros, como el romance, acción, comedia, fantasía, BL (Boy’s Love); y algunos de sus títulos están disponibles de manera gratuita, mientras que otros son contenido premium.

Debido a que esta no es una plataforma oficial, en ocaciones puede presentar caídas temporales o permanentes en los enlaces de todos los géneros que tiene disponibles de contenido proveniente de Japón, Corea y China.

Esta aplicación puede descargarse en Google Play, Play Store o por medio de un archivo APK que se encuentra disponible en su página web oficial.

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