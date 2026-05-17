Organillero del Metrobús: Así puedes escuchar la ‘Pieza para siete líneas’ de Helios

En los últimos días la creatividad de un creador de contenido ha despertado la curiosidad de los usuarios en redes sociales, pues creó el organillero del Metrobús, por lo que ahora el curso de este medio de transporte crea música.

La llamada "Pieza para siete líneas" es una nuevo instrumento digital realizado por Helios, quien logró que la trayectoria en tiempo real del Metrobús de la Ciudad de México creara una melodía con los sonidos del tradicional organillo.

De acuerdo con Helios, cada uno de los puntos que aparecen al entrar a la página web del organillero digital es un Metrobús en tiempo real, y cuando estos se encienden de un color generan una melodía como los organillos, “el instrumento más chilango.”

Organillero del Metrobús: Pieza para siete líneas ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo funciona la ‘Pieza para siete líneas’?

Helios explica que el mapa en tiempo real del Metrobús de la Ciudad de México cuenta con un timbre determinado para cada una siete líneas de este medio de transporte, mientras que cada estación tiene su propia nota.

Cada uno de estos elementos; la trayectoria en tiempo real, el timbre y las notas, logran que en conjunto se genere una pieza distinta a cada momento, evocando distintas características típicas de la capital.

“Nadie sabe qué va a sonar ni cuando. La partitura la escriben los choferes, los semáforos, el tráfico, la lluvia. Y cada vez que lo abres suena algo que nunca va a sonar exactamente igual” comparte Helios.

Organillero del Metrobús: Pieza para siete líneas ı Foto: Captura de pantalla

Helios destaca que las melodías son distintas en cada momento del día, pues durante las mañanas la naturaleza caótica de la ciudad genera que se escuchen muchas notas en el mapa musical del Metrobús.

Mientras que por la noche, la tranquilidad de la selva de asfalto permite que existan silencios entre cada una de las notas de la Pieza para siete líneas, dejando disfrutar de una tonada más relajante.

Esta invención; a la que muchos usuarios están llamando arte contemporáneo, no solamente es algo disfrutable, pues también funciona para que las personas puedan saber cuándo va a llegar el Metrobús que están esperando.

Esto se debe a que; de acuerdo con el creador de contenido, el mapa únicamente presenta un retraso de 30 segundos en comparación con los datos oficiales de la CDMX.

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